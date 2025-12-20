Az emberek nagy része szenved ebben a tápanyaghiányban – Ön is?

A világ népességének több mint háromnegyede nem fogyaszt elegendő mennyiségű omega-3 zsírsavat, ami növelheti a szívbetegségek, a kognitív hanyatlás, a gyulladások és a látásproblémák kialakulásának kockázatát – írja a Fox News.

Egy nemzetközi kutatócsoport több országra és korosztályra kiterjedő felmérésében vizsgálta az omega-3 zsírsavak bevitelét. Az eredmények szerint a világ népességének 76 százaléka nem éri el az ajánlott mennyiséget a két létfontosságú zsírsavból: eikozapentaénsavból (EPA) és dokozahexaénsavból (DHA).

A szakértők szerint a felnőtteknek napi legalább 250 milligramm EPA és DHA bevitelére lenne szükségük, de sok régióban ennél jóval kevesebbet fogyasztanak. Az alacsony omega-3 szint komoly egészségügyi kockázatokkal jár: növeli a szívroham, a hirtelen szívhalál, a magas trigliceridszint, a szívritmuszavar és az érelmeszesedés esélyét.

Az omega-3 zsírsav hiánya az agyi funkciókra is negatívan hat: gyorsítja a kognitív hanyatlást, növeli az Alzheimer-kór és a depresszió kockázatát.

A legjobb omega-3 zsírsav források

A legjobb források az olajos halak, például a lazac, makréla, szardínia, hering, pisztráng és a szardella. A szakértők szerint heti három-négy alkalommal történő fogyasztás javasolt. Halat nem fogyasztók számára étrend-kiegészítő tabletták segíthetnek a megfelelő omega-3 szint fenntartásában.

