Rejtélyes haláleset: fordulat történt a gyönyörű egyetemista lány ügyében

A 20 éves nő egy magas épületből esett ki, nem sokkal azután, hogy részegsége miatt elküldték egy egyetemi buliról. A rendőrség szerint Aguilera a halála előtti hetekben és órákban is küldött öngyilkossági üzentet, valamint beszélt öngyilkossági gondolatokról. A halála estéjén veszekedett a barátjával telefonon, előtte öngyilkossági üzeneteket törölt a telefonjából – írja a Fox News.

A lány telefonjában öngyilkossági üzeneteket találtak

Fotó: X

Az öngyilkossági üzenet nem bizonyíték

A család azonban továbbra is gyilkosságot sejt, szerintük „Brianna soha nem vetette volna le magát a 17. emeletről”.

BREAKING: Death of Texas A&M student Brianna Aguilera was suicide, police say, after finding deleted note on phone pic.twitter.com/ToYeDpBEKl — Fox News (@FoxNews) December 4, 2025

Az Austin-i rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy semmilyen bűncselekményre utaló bizonyítékot nem találtak, és a fiatal nő barátai is együttműködtek.

A család ügyvédje szerint az ügy „nagyon gyanús”, és ők továbbra is nyomást gyakorolnak a válaszokért.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.