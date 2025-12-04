Rejtélyes haláleset: fordulat történt a gyönyörű egyetemista lány ügyében

Hírlevél
A texasi hatóságok megerősítették, hogy öngyilkosságnak minősítették a texasi egyetemista, Brianna Aguilera halálát. A lány telefonján törölt öngyilkossági üzenetet és öngyilkosságra utaló SMS-eket találtak.
A 20 éves nő egy magas épületből esett ki, nem sokkal azután, hogy részegsége miatt elküldték egy egyetemi  buliról. A rendőrség szerint Aguilera a halála előtti hetekben és órákban is küldött öngyilkossági üzentet, valamint beszélt öngyilkossági gondolatokról. A halála estéjén veszekedett a barátjával telefonon, előtte öngyilkossági üzeneteket törölt a telefonjából – írja a Fox News

A lány telefonjában öngyilkossági üzeneteket találtak – Fotó: X
A lány telefonjában öngyilkossági üzeneteket találtak
Fotó: X

Az öngyilkossági üzenet nem bizonyíték

A család azonban továbbra is gyilkosságot sejt, szerintük „Brianna soha nem vetette volna le magát a 17. emeletről”.

Az Austin-i rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy semmilyen bűncselekményre utaló bizonyítékot nem találtak, és a fiatal nő barátai is együttműködtek.

A család ügyvédje szerint az ügy „nagyon gyanús”, és ők továbbra is nyomást gyakorolnak a válaszokért.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

