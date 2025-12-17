Online castinggal, álomajánlatokkal verik át a fiatal nőket a csalók

A 25 éves Elena nemrég költözött Moszkvába. Táncosként és marketingszakemberként dolgozott a közösségi média világában, de új lehetőségeket keresett. Az interneten talált rá egy csábító ajánlatra: táncosokat kerestek egy ismert orosz énekes videoklipjéhez. Jelentkezett, majd nem sokkal később videóhívásban keresték meg az állítólagos „szervezők”. Először csak egy vonulást kértek tőle az online casting során. Majd azt, hogy vetkőzzön le, mert ellenőrizni kell, nincs-e tetoválás vagy heg a testén. Elena ekkor még nem tudta: az egész castingot titokban rögzítették, írja az iz.ru.
Az online casting után prostituáltként hirdették a csalók
A videóhívás után sokkoló üzenetek érkeztek. Ismeretlenek azt írták neki, hogy meztelen felvételei egy prostituáltakat hirdető oldalon jelentek meg, és már meg is rendelnék őt. Nem sokkal később a csalók jelentkeztek nála, hogy 20 ezer rubelért (82 ezer forint) törölnék az oldalt. Garanciát azonban nem adtak, ezért Elena nem fizetett nekik.
A szakértők szerint a modell- és szórakoztatóipar óriási pszichológiai vonzerőt jelent, különösen a fiatalok számára.
A gyors hírnév és pénz ígérete kikapcsolja a kritikus gondolkodást. Ez a csalók paradicsoma
– mondta egy kiberbiztonsági szakértő.
Így vernek át a csalók
A biztonsági szakemberek szerint több tipikus forgatókönyv létezik:
- fizetős „képzés” vagy portfólió a sikeres casting után
- azonnali szerződés, amely valójában hitelmegállapodás
- merész jelenetek ürügyén vetkőztetés a kamera előtt
- felvételek feltöltése pornó- vagy escortoldalakra
- zsarolás
- ingyenes fotózás, amely adatlopásba torkollik
- kártékony szoftver telepítése a jelentkezési űrlap kitöltésekor
Jönnek a deepfake-ek és a mesterséges intelligencia
A szakértők szerint 2026-ban még durvább módszerek jöhetnek. Úgy mint hamis videóhívások „producerekkel”, hírességek arcával készült deepfake-ek, automatizált chatbotok, sőt akár 3D testszkennelés ürügyén begyűjtött intim biometrikus adatok. Már most léteznek olyan alkalmazások, amelyek egy sima fotóból hamis meztelen képet készítenek, majd ezzel zsarolják az áldozatokat.
A legnagyobb veszélyben leginkább fiatal nők és férfiak, nagyvárosba költözők, diákok, és magányos, kapcsolatok nélküli pályakezdők vannak. A következmények igen súlyosak lehetnek: évekig keringő intim képek, pszichés trauma, szorongás, anyagi károk, hitelek, szélsőséges esetben fizikai veszély vagy emberkereskedelem.
Így lehet a csalók ellen védekezni
A szakértők szerint néhány alapszabály életet – és karriert – menthet.
- soha ne fizess „garantált munkáért”,
- ne vetkőzz kamera előtt idegeneknek,
- ne telepíts ismeretlen programot,
- ne add meg banki vagy személyes adataidat,
- ellenőrizd az ügynökségeket,
- ha túl szép, hogy igaz legyen – fogj gyanút és áll le!
Milliárd dollárokat kereshet bűnözésből a Facebook
A vád szerint lényegében a csalók bűntársa. Nem tagadja a jelenség létezését a Facebook, írtuk meg az Origón november elején.
Önnel is megtörténhet! – kétszer is átverték a csalók a magyar nőt
Két átverés, egy bankszámla és egy nő, aki kétszer is pórul járt, számoltunk be róla a nyáron az Origón. Az internetes csalás most egy dunaújvárosi áldozat teljes pénzügyi életét tönkretette. Tanulságos történet mindannyiunk számára.