Online castinggal, álomajánlatokkal verik át a fiatal nőket a csalók

A 25 éves Elena nemrég költözött Moszkvába. Táncosként és marketingszakemberként dolgozott a közösségi média világában, de új lehetőségeket keresett. Az interneten talált rá egy csábító ajánlatra: táncosokat kerestek egy ismert orosz énekes videoklipjéhez. Jelentkezett, majd nem sokkal később videóhívásban keresték meg az állítólagos „szervezők”. Először csak egy vonulást kértek tőle az online casting során. Majd azt, hogy vetkőzzön le, mert ellenőrizni kell, nincs-e tetoválás vagy heg a testén. Elena ekkor még nem tudta: az egész castingot titokban rögzítették, írja az iz.ru.

A csalók elsősorban fiatalokat céloznak meg és online casting útján próbálnak kicsalni tőlük kompromitáló fotókat, adatokat – Fotó: pexels.com (illusztráció)

Az online casting után prostituáltként hirdették a csalók

A videóhívás után sokkoló üzenetek érkeztek. Ismeretlenek azt írták neki, hogy meztelen felvételei egy prostituáltakat hirdető oldalon jelentek meg, és már meg is rendelnék őt. Nem sokkal később a csalók jelentkeztek nála, hogy 20 ezer rubelért (82 ezer forint) törölnék az oldalt. Garanciát azonban nem adtak, ezért Elena nem fizetett nekik.

A szakértők szerint a modell- és szórakoztatóipar óriási pszichológiai vonzerőt jelent, különösen a fiatalok számára.

A gyors hírnév és pénz ígérete kikapcsolja a kritikus gondolkodást. Ez a csalók paradicsoma

– mondta egy kiberbiztonsági szakértő.

Így vernek át a csalók

A biztonsági szakemberek szerint több tipikus forgatókönyv létezik:

fizetős „képzés” vagy portfólió a sikeres casting után

azonnali szerződés, amely valójában hitelmegállapodás

merész jelenetek ürügyén vetkőztetés a kamera előtt

felvételek feltöltése pornó- vagy escortoldalakra

zsarolás

ingyenes fotózás, amely adatlopásba torkollik

kártékony szoftver telepítése a jelentkezési űrlap kitöltésekor

Jönnek a deepfake-ek és a mesterséges intelligencia

A szakértők szerint 2026-ban még durvább módszerek jöhetnek. Úgy mint hamis videóhívások „producerekkel”, hírességek arcával készült deepfake-ek, automatizált chatbotok, sőt akár 3D testszkennelés ürügyén begyűjtött intim biometrikus adatok. Már most léteznek olyan alkalmazások, amelyek egy sima fotóból hamis meztelen képet készítenek, majd ezzel zsarolják az áldozatokat.