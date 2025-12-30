„Isten erre az útra szánt” – Az OnlyFans-modell vallomása felkavarta a netet

Summer Robert egy interjúban beszélt arról, hogy bár nem vallásos családban nőtt fel, mindig érezte Isten jelenlétét az életében. A OnlyFans-oldalán sikeres tartalomgyártó ma már minden vasárnap misére jár, és nyíltan vállalja hitét – írja a DailyStar.

Summer Robert: OnlyFans és hit egy mondatban

Elmondása szerint eleinte lelkiismeret-furdalása volt a munkája miatt, de idővel arra jutott: hivatását istenadta útnak tekinti, és nem érzi úgy, hogy ezzel bárkit vagy bármit megsértene.

OnlyFans és hit – lehet együtt?

Summer szerint sok kritikát kap amiatt, hogy vallásos nőként dolgozik az OnlyFansen, ám ő ezt képmutatásnak tartja. Úgy véli, miközben sokan elítélik, ő igyekszik tiszta életet élni, nem él káros szenvedélyekkel, és rendszeresen jótékonykodik.

Karácsony környékén például ételosztásokon és adománygyűjtéseken is részt vesz, mert – mint mondja – fontos számára, hogy visszaadjon a közösségnek.

„A hitem erősebb lett”

Az influenszer azt is elárulta, hogy meglepő módon éppen a tartalomgyártás hatására mélyült el a hite. Úgy érzi, a vallás, a közösség és az adományozás segítette őt abban, hogy önazonos maradjon.

