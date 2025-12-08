Milliárdokat fizettek Francis Ford Coppola luxusórájáért

Egy különleges óra eladásával kénytelen megoldani anyagi gondjait Francis Ford Coppola.

Rekordáron kelt el a luxusóra, amit Coppola maga terveztetett

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Ne szépítsük, a legendás amerikai rendező legutóbbi alkotása, a Megalopolis csúfosan megbukott. A mester több mint 120 millió dollárt (39,6 milliárd forint) fektetett be a hosszú évek óta dédelgetett filmjébe, a 2024-es Megalopoliszba. A drága sci-fi filmdráma, amelyben Adam Driver feltalálót alakít a futurisztikus New Rome városában, azonban csak a költségek töredékét hozta vissza.

A Keresztapa rendezője a Tetragrammaton podcastban adott interjúban elárulta, hogy csődbe ment.

Az Oscar-díjas alkotó ezért kénytelen volt megválni pár méregdrága órájától. Coppola összesen hét karórát kínált fel magángyűjteményéből egy New York-i árverésen – írja a Hollywood Reporter.

Rekordáron kelt el az egyedi karóra

A Coppola által tervezett és személyesen inspirált FFC Prototype iránt hatalmas volt az érdeklődés. A platinából készült mechanikus óra mozgó, titán ujjaival jelzi az időt, és maga a rendező ötlete nyomán csinálta a svájci mester, Francois‑Paul Journe. A különleges darab rekordáron, 10,8 millió dollárért (3,5 milliárd forint) kelt el.

A különleges luxusórát 11 perc licitálás után egy névtelen milliomos vette meg telefonon.

Amúgy ez a legmagasabb ár, amit időmérőért adtak egy aukción az Egyesült Államokban azóta, hogy a Phillips aukciósház 2017-ben eladta Paul Newman Rolex „Paul Newman” Daytona nevű óráját.

Egyébként egy másik Journe-modell, a Chronometre a Résonance több mint 580 ezer dollárért (190 millió forint) kelt el. Ezt az időmérőt Coppola 2009-ben kapta karácsonyi ajándékként feleségétől, Eleanor Coppolától.

