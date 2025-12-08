Hírlevél
Francis Ford Coppola

Milliárdokat fizettek Francis Ford Coppola luxusórájáért

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
A világ egyik legismertebb filmrendezője, Francis Ford Coppola új filmje, a Megalopolis csúfosan megbukott. A 86 éves hollywoodi direktor most próbálja enyhíteni anyagi gondjait, ezért megvált egyik egészen különleges kincsétől, a luxusóra rekordáron kelt el egy aukción.
Egy különleges óra eladásával kénytelen megoldani anyagi gondjait Francis Ford Coppola.

US director Francis Ford Coppola poses on the red carpet before the opening ceremony of the 82nd International Venice Film Festival, on August 27, 2025 at Venice Lido. (Photo by Tiziana FABI / AFP), óra
Rekordáron kelt el a luxusóra, amit Coppola maga terveztetett
Fotó: TIZIANA FABI / AFP

Ne szépítsük, a legendás amerikai rendező legutóbbi alkotása, a Megalopolis csúfosan megbukott. A mester több mint 120 millió dollárt (39,6 milliárd forint) fektetett be a hosszú évek óta dédelgetett filmjébe, a 2024-es Megalopoliszba. A drága sci-fi filmdráma, amelyben Adam Driver feltalálót alakít a futurisztikus New Rome városában, azonban csak a költségek töredékét hozta vissza. 

A Keresztapa rendezője a Tetragrammaton podcastban adott interjúban elárulta, hogy csődbe ment. 

Az Oscar-díjas alkotó ezért kénytelen volt megválni pár méregdrága órájától. Coppola összesen hét karórát kínált fel magángyűjteményéből egy New York-i árverésen – írja a Hollywood Reporter.

Rekordáron kelt el az egyedi karóra

A Coppola által tervezett és személyesen inspirált FFC Prototype iránt hatalmas volt az érdeklődés. A platinából készült mechanikus óra mozgó, titán ujjaival jelzi az időt, és maga a rendező ötlete nyomán csinálta a svájci mester, Francois‑Paul Journe. A különleges darab rekordáron, 10,8 millió dollárért (3,5 milliárd forint) kelt el. 

A különleges luxusórát 11 perc licitálás után egy névtelen milliomos vette meg telefonon. 

Amúgy ez a legmagasabb ár, amit időmérőért adtak egy aukción az Egyesült Államokban azóta, hogy a Phillips aukciósház 2017-ben eladta Paul Newman Rolex „Paul Newman” Daytona nevű óráját.

Egyébként egy másik Journe-modell, a Chronometre a Résonance több mint 580 ezer dollárért (190 millió forint) kelt el. Ezt az időmérőt Coppola 2009-ben kapta karácsonyi ajándékként feleségétől, Eleanor Coppolától.

Az órákról a képeket itt tekinthetik meg!

 

 

