Élő adásban kért orális szexet a kolléganőjétől a sportkommentátor

A Philadelphia Flyers rádiós közvetítése közben történt az eset, amikor Tim Saunders, a csapat kommentátora azt hitte, már reklám szól – ám a mikrofon bekapcsolva maradt, így mindenki hallhatta, hogy orális szexszel poénkodik. A férfi csak később jött rá, hogy illetlen megjegyzése kiment az éterbe, számolt be az esetről az NBC News.

A Philadelphia Flyers jégkorongcsapatának (fehérben) mérkőzésén történt az orális szexes poén – Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Saunders az egyik női kollégájára utalva a következőket mondta:

Megtennéd, hogy adsz nekem egy orális szexet, amíg ott lent vagy?

A felvételen jól hallható, ahogy az eset után nevetni kezd, majd döbbenten visszakérdez: "Nem... ugye nem vagyunk adásban?" De addigra már késő volt.

Gyorsan reagált a klub az orális szexes poénra

A Philadelphia Flyers rövid időn belül reagált az incidensre. A klub közleményben hangsúlyozta, hogy a kommentátor szavai nem tükrözik a klub értékeit, elnézést kértek a hallgatóktól és két mérkőzésre eltiltották Saunders-t, amíg kivizsgálják az ügyet.

A kínos jelenet vírusként terjedt a közösségi oldalakon. A reakciók azonban meglepően megosztottak voltak. Sokan kiálltak a kommentátor mellett, mondván nem követett el akkora bűnt, mások viszont elfogadhatatlannak tartották az elszólást, különösen egy nyilvános közvetítésben.

Nem egyedi esetről van szó

Nem ez az első eset, hogy egy élő közvetítésben hangzik el vállalhatatlan mondat. Korábban a Sky News egyik riportere is káromkodott adásban, ami után a műsorvezetőnek kellett bocsánatot kérnie a nézőktől.

Az esetek újra és újra felvetődik a kérdés: hol a határ a „még éppen belefér” és a „nem elfogadható” megjegyzések között élő adásban?

