Meglepő felfedezés: egy édesség lassíthatja az öregedést

A kutatók szerint a kakaóban található teobromin nevű természetes vegyület összefüggésbe hozható a biológiai életkor csökkenésével – vagyis a sejtek állapotával, nem pedig az évek számával. A tanulmány szerint ugyanis azoknak az embereknek, akiknek több teobromin keringett a vérében, alacsonyabb volt a biológiai koruk, mint a naptári életkoruk, számolt be a Daily Mail. Ez azért fontos, mert a biológiai életkor megmutatja, mennyi károsodás halmozódott fel a sejtjeinkben az idő során – és ez szoros kapcsolatban áll az öregedéssel és számos betegség kialakulásával.

A magas kakaótartalmú étcsokoládé egyik vegyülete kimutatottan lassítja az öregedést – Fotó: pixabay.com

A kutatás során a szakemberek DNS-ek kémiai változásait és a telomerek hosszát vizsgálták. A telomerek olyan védőkupakok a kromoszómák végén, mint a cipőfűző végén lévő műanyag: megakadályozzák, hogy az örökítőanyag „szétsodródjon”. Rövidülésük az öregedés egyik legfontosabb jele.

Több mint 1600 ember öregedését vizsgálták két országban

A tanulmányban 509 brit és 1160 német, átlagosan 60 éves, egészséges felnőtt vett részt. A hatás mindkét nemzet kutatási csoportjában megjelent – meglepő módon viszont más kakaó- vagy kávéeredetű vegyületek nem mutattak hasonló összefüggést.

A teobromin kizárólag magas kakaótartalmú étcsokoládéban található jelentős mennyiségben. A tejcsokoládéban alig van, a fehér csokiban pedig egyáltalán nincs. A szakértők mindenesetre hangsúlyozzák, hogy mivel a sötét csoki sok zsírt és cukrot tartalmaz, nem a mértéktelen fogyasztása a megoldás.

Nem azt mondjuk, hogy az emberek egyenek több étcsokoládét. Ez a kutatás inkább segít megérteni, hogyan rejthetnek a mindennapi ételek kulcsot az egészségesebb, hosszabb élethez

– mondta Jordana Bell, a King’s College London professzora.

Már korábban is felvetődöttek a kakaó előnyei

A teobromin előnyei közé tartozik, hogy csökkentheti a vérnyomást, javíthatja a vérkeringést, fokozhatja az agyműködést, lassíthatja az időskori szellemi hanyatlást és összefüggésbe hozható a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával is.

Korábbi kutatások az alábbi megállapításokra jutottak:

2019-ben portugál kutatók kijelentették, hogy már napi pár kocka étcsokoládé is mérhetően csökkentheti a vérnyomást

2021-ben a Columbia Egyetem megállapította, hogy az édesség fogyasztása javítja a memóriát

2023-ban a bostoni Mass General Brigham kimutatta, hogy a kakaó csökkentheti a demencia kockázatát

Az öregedés ellenszere a tányérunkon lehet

A kutatók szerint a növényi eredetű vegyületek – mint a teobromin – befolyásolhatják, hogy mely gének aktivizálódnak, és ez hosszú távon hatással lehet az egészségre és az élettartamra. A tanulmány az Aging című tudományos folyóiratban jelent meg, és újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy nem mindegy, miből áll az étrendünk – még akkor sem, ha az egy kis csokoládé.