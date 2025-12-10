Meglepő felfedezés: egy édesség lassíthatja az öregedést

A kutatók szerint a kakaóban található teobromin nevű természetes vegyület összefüggésbe hozható a biológiai életkor csökkenésével – vagyis a sejtek állapotával, nem pedig az évek számával. A tanulmány szerint ugyanis azoknak az embereknek, akiknek több teobromin keringett a vérében, alacsonyabb volt a biológiai koruk, mint a naptári életkoruk, számolt be a Daily Mail. Ez azért fontos, mert a biológiai életkor megmutatja, mennyi károsodás halmozódott fel a sejtjeinkben az idő során – és ez szoros kapcsolatban áll az öregedéssel és számos betegség kialakulásával.
A kutatás során a szakemberek DNS-ek kémiai változásait és a telomerek hosszát vizsgálták. A telomerek olyan védőkupakok a kromoszómák végén, mint a cipőfűző végén lévő műanyag: megakadályozzák, hogy az örökítőanyag „szétsodródjon”. Rövidülésük az öregedés egyik legfontosabb jele.
Több mint 1600 ember öregedését vizsgálták két országban
A tanulmányban 509 brit és 1160 német, átlagosan 60 éves, egészséges felnőtt vett részt. A hatás mindkét nemzet kutatási csoportjában megjelent – meglepő módon viszont más kakaó- vagy kávéeredetű vegyületek nem mutattak hasonló összefüggést.
A teobromin kizárólag magas kakaótartalmú étcsokoládéban található jelentős mennyiségben. A tejcsokoládéban alig van, a fehér csokiban pedig egyáltalán nincs. A szakértők mindenesetre hangsúlyozzák, hogy mivel a sötét csoki sok zsírt és cukrot tartalmaz, nem a mértéktelen fogyasztása a megoldás.
Nem azt mondjuk, hogy az emberek egyenek több étcsokoládét. Ez a kutatás inkább segít megérteni, hogyan rejthetnek a mindennapi ételek kulcsot az egészségesebb, hosszabb élethez
– mondta Jordana Bell, a King’s College London professzora.
Már korábban is felvetődöttek a kakaó előnyei
A teobromin előnyei közé tartozik, hogy csökkentheti a vérnyomást, javíthatja a vérkeringést, fokozhatja az agyműködést, lassíthatja az időskori szellemi hanyatlást és összefüggésbe hozható a szívbetegségek alacsonyabb kockázatával is.
Korábbi kutatások az alábbi megállapításokra jutottak:
- 2019-ben portugál kutatók kijelentették, hogy már napi pár kocka étcsokoládé is mérhetően csökkentheti a vérnyomást
- 2021-ben a Columbia Egyetem megállapította, hogy az édesség fogyasztása javítja a memóriát
- 2023-ban a bostoni Mass General Brigham kimutatta, hogy a kakaó csökkentheti a demencia kockázatát
Az öregedés ellenszere a tányérunkon lehet
A kutatók szerint a növényi eredetű vegyületek – mint a teobromin – befolyásolhatják, hogy mely gének aktivizálódnak, és ez hosszú távon hatással lehet az egészségre és az élettartamra. A tanulmány az Aging című tudományos folyóiratban jelent meg, és újabb bizonyítékkal szolgál arra, hogy nem mindegy, miből áll az étrendünk – még akkor sem, ha az egy kis csokoládé.
Nem is sejtené, mire képes az étcsokoládé az agyban
Egy friss japán kutatás szerint a keserű ízek nemcsak az ízlelőbimbókat, hanem az agyat is aktiválhatják. A tudósok szerint az étcsokoládé flavanoljai képesek olyan idegrendszeri folyamatokat elindítani, amelyek javítják a memóriát és fokozzák a figyelmet, írtunk róla nemrég az Origón.
Már nem bűn a csokievés: váratlan pozitív hatása lehet
Egy friss kutatás szerint a jövőben talán kevesebb bűntudattal nyúlunk majd kedvenc édességeinkhez. Kiderült ugyanis, hogy az étcsokoládé nemcsak finom, hanem vérnyomáscsökkentő hatása is lehet. Ráadásul a tea is tartogat meglepetéseket: eddig nem ismert, jótékony tulajdonságokra derült fény, hívtuk fel a figyelmet az Origón.