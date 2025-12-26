Váratlan felfedezés: közismert gyógyszer lehet az öregedés ellenszere

Az öregedés lassítása sokakat foglalkoztat, és a tudomány most új lehetőséget mutat: egy gyakori vérnyomáscsökkentő gyógyszer, a rilmenidin, állatoknál lassítja az öregedés folyamatát. Ha az embereknél is hatásos lenne, akár hosszabb és egészségesebb életet biztosíthatna az idősebb generáció számára – számol be a ScienceAlert.

A rilmenidin gógyszer hatékony lehet az öregedés ellen – Fotó: Unsplash

Hogyan segíthet a gyógyszer öregedés ellen?

A rilmenidin, úgy tűnik, utánozza a kalóriamegvonás sejtszintű hatásait. Egy 2023-as kutatás során a C.elegans férgeknél kimutatták, hogy a rilmenidinnel kezelt állatok hosszabb életet éltek, és jobb egészségmutatókat produkáltak. A hatás hasonló a kalóriamegvonás előnyeihez, de a gyógyszer sokkal könnyebben alkalmazható, mint a szigorú diéták, amelyek hajhullást, szédülést és csonttörékenységet okozhatnak.

Mely tényezők felelősek az öregedés lassításáért?

A kutatók azonosították a nish-1 nevű receptort, amely kulcsfontosságú a gyógyszer hatásában: nélküle a rilmenidin élettartam-növelő képessége megszűnik. Ez új lehetőséget nyit a jövőbeni anti-aging kutatásokban. Egerekben a rilmenidin a vese- és májszövetekben is kiváltotta a kalóriamegvonáshoz társított génaktivitást, ami arra utal, hogy a gyógyszer bizonyos előnyei más állatoknál is érvényesülhetnek.

Miért ígéretes ez az emberek számára?

A rilmenidin már széles körben használt gyógyszer, könnyen bevehető, és mellékhatásai ritkák és enyhék, így ideális jelölt lehet az öregedés lassítására. A tudósok szerint hasonlóan a metforminhoz, amely az idősebb nők esetében csökkentette a korai halálozás kockázatát, a rilmenidin is hozzájárulhat az élettartam növeléséhez.

Mit jelent mindez az öregedés kutatásában?

A globálisan növekvő idős populáció miatt az öregedés lassítása, még ha csak részben is, hatalmas előnyt jelenthet. A meglévő gyógyszerek újrahasznosítása az élettartam és az egészség megőrzésének eszközeként hatalmas lehetőséget rejt. Bár az emberi vizsgálatok még kezdeti stádiumban vannak, az állatoknál tapasztalt ígéretes eredmények reményt adnak a jövőre nézve.