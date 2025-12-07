Hihetetlen! Rákellenes gyógyszer lehet az öregedés ellenszere?

A Queen Mary Egyetem brit tudósai egy olyan rákelleni kísérleti gyógyszert vizsgáltak, amely sejtszinten képes lassítani az öregedést. Az eredmények alapján az öregedésgátló hatás szorosan összefügg az étrenddel, a bélflórával és az anyagcsere-folyamatok szabályozásával – számolt be a ScienceDaily.com.

Öregedésgátló hatása lehet egy rákelleni kísérleti gyógyszernek (illusztráció)

Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

Az öregedésgátló hatás mögött sejtszintű mechanizmusok állnak

A kutatás középpontjában a rapalink-1 nevű kísérleti szer állt, amely a TOR útvonalat célozza meg – ez a sejtnövekedést, az anyagcserét, a fehérjeszintézist és az öregedést szabályozó jelátviteli rendszer. A TOR (Target of Rapamycin) minden élőlényben megtalálható, az élesztőtől az emberig. Kulcsszerepe miatt ez az útvonal a rák, az öregedésgátlás és a metabolikus betegségek egyik legfontosabb kutatási célpontja. A vizsgált szer a TOR-gátláson keresztül fejti ki öregedéslassító hatását.

Hogyan lassítható az öregedés sejtszinten?

A vizsgálatok kimutatták, hogy a TOR-gátlás lassítja a sejtnövekedést, de meghosszabbítja a sejtek élettartamát. Ez az öregedésgátló hatás új lehetőségeket nyit nemcsak az egészséges öregedés, hanem a rák és más sejtszintű betegségek megelőzése terén is.

A rák kiéheztetése azért fontos, mert a daganat számára létfontosságú cukrok elvonásával lassítható a tumor növekedése.

Fotó: THOM LEACH / SCIENCE PHOTO LIBRA / TLE

Az étrend hatása az öregedésre

A kutatás során a tudósok egy új anyagcsere-visszacsatolási hurkot is azonosítottak, amely az agmatin nevű molekulához és az azt lebontó agmatináz enzimekhez kapcsolódik. Ezek az enzimek szabályozzák a TOR aktivitását, így befolyásolják a sejtek növekedését és túlélését.

Az agmatin étrendből és bélmikrobákból származik, így a táplálkozás és a bélflóra közvetlenül hat az öregedésgátló folyamatokra. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a genetikai hajlam, hanem a mindennapi étrend is alakítja az öregedés biológiai ritmusát.

Hogyan befolyásolja a bélflóra az öregedést?

A kutatás szerint a bélflóra olyan metabolitokat – például agmatint és putreszcint – termel, amelyek hatással vannak a sejtek hosszú távú túlélésére. Bizonyos anyagcsere-feltételek mellett ezek az anyagok támogatják a sejtvédelmet, és hozzájárulhatnak a hosszú élet titkához.