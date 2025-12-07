Hihetetlen! Rákellenes gyógyszer lehet az öregedés ellenszere?

A Queen Mary Egyetem brit tudósai egy olyan rákelleni kísérleti gyógyszert vizsgáltak, amely sejtszinten képes lassítani az öregedést. Az eredmények alapján az öregedésgátló hatás szorosan összefügg az étrenddel, a bélflórával és az anyagcsere-folyamatok szabályozásával – számolt be a ScienceDaily.com.
Az öregedésgátló hatás mögött sejtszintű mechanizmusok állnak
A kutatás középpontjában a rapalink-1 nevű kísérleti szer állt, amely a TOR útvonalat célozza meg – ez a sejtnövekedést, az anyagcserét, a fehérjeszintézist és az öregedést szabályozó jelátviteli rendszer. A TOR (Target of Rapamycin) minden élőlényben megtalálható, az élesztőtől az emberig. Kulcsszerepe miatt ez az útvonal a rák, az öregedésgátlás és a metabolikus betegségek egyik legfontosabb kutatási célpontja. A vizsgált szer a TOR-gátláson keresztül fejti ki öregedéslassító hatását.
Hogyan lassítható az öregedés sejtszinten?
A vizsgálatok kimutatták, hogy a TOR-gátlás lassítja a sejtnövekedést, de meghosszabbítja a sejtek élettartamát. Ez az öregedésgátló hatás új lehetőségeket nyit nemcsak az egészséges öregedés, hanem a rák és más sejtszintű betegségek megelőzése terén is.
Az étrend hatása az öregedésre
A kutatás során a tudósok egy új anyagcsere-visszacsatolási hurkot is azonosítottak, amely az agmatin nevű molekulához és az azt lebontó agmatináz enzimekhez kapcsolódik. Ezek az enzimek szabályozzák a TOR aktivitását, így befolyásolják a sejtek növekedését és túlélését.
Az agmatin étrendből és bélmikrobákból származik, így a táplálkozás és a bélflóra közvetlenül hat az öregedésgátló folyamatokra. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a genetikai hajlam, hanem a mindennapi étrend is alakítja az öregedés biológiai ritmusát.
Hogyan befolyásolja a bélflóra az öregedést?
A kutatás szerint a bélflóra olyan metabolitokat – például agmatint és putreszcint – termel, amelyek hatással vannak a sejtek hosszú távú túlélésére. Bizonyos anyagcsere-feltételek mellett ezek az anyagok támogatják a sejtvédelmet, és hozzájárulhatnak a hosszú élet titkához.
Bár agmatin-tartalmú étrend-kiegészítők már elérhetők, a kutatók szerint ezek csak akkor lehetnek hatékonyak, ha megfelelő anyagcsere-környezetben alkalmazzák őket. Ez új utat nyithat az öregedésgátló terápiákban, különösen célzott étrendi és mikrobiom-alapú megközelítéssel.
A cikk és a tanulmány szerint az öregedésgátló hatás sejtszinten is befolyásolható – a kulcs a sejtnövekedés, az anyagcsere és a táplálkozás finomhangolásában rejlik. Az étrend és a bélflóra nemcsak az egészséges öregedést segítheti, hanem a rák és más betegségek megelőzésében is szerepet játszhat.
Így késleltethető az öregedés
Az öregedés sejtszinten is mérhető, a legfontosabb mutatója pedig a telomerhossz. A telomerek a DNS-végződések, amelyek megakadályozzák a genetikai anyag sérülését – minél rövidebbek, annál gyorsabban zajlik a biológiai öregedés.
Íme a hosszú élet 7 titka
- Pozitív hozzáállás: A jókedv és az optimizmus segít lassítani a stressz okozta öregedési folyamatokat.
- Tudatosság: A tájékozottság és az egészségtudatos döntések támogatják a megelőzést és az életminőség megőrzését.
- Fizikai és szellemi aktivitás: A rendszeres mozgás és a mentális kihívások erősítik az életerőt, és lassítják az öregedés jeleit.
- Célok időskorban: A kitűzött célok és az élet értelmének keresése pozitívan hat az időskori életminőségre.
- Kapcsolatok ápolása: A családi és baráti kapcsolatok fenntartása bizonyítottan javítja az egészséges öregedést.
- Önállóság: A független életvitel és a biztonságérzet hozzájárul az időskori jólléthez és méltósághoz.
- Veszélyek elkerülése: A betegségek, balesetek és online csalások tudatos elkerülése része a megelőző életvitelnek.
Bővebb információk az ORIGO oldalán.