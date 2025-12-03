201 meztelen férfi vett részt egy orgián, akár 20 évre is börtönbe kerülhetnek

A razzia során rögzített videófelvételeken az látszik, ahogy a rendőrök sötét, párás termekben bóklásznak, miközben a csak törölközőbe csavart vendégek riadtan próbálják fedni magukat. Néhányan menekülni is megpróbáltak – teljesen meztelenül. Az orgia helyszínén kondomokat és egyéb eszközöket foglaltak le, amelyek a hatóságok szerint „erkölcstelen tevékenységekhez” köthetők, számolt be a Daily Mail.
Homoszexuális orgia: 24 külföldi vendég is részt vett
A hatóságok szerint a 201 férfi közül 24 volt külföldi, köztük az Egyesült Királyságból, Kínából, Brazíliából, Németországból, Dél-Koreából és Spanyolországból érkezők.
Őket és hét alkalmazottat a Dang Wangi rendőrkapitányságra szállították további kihallgatásra.
Az „elkövetőket” természetellenes közösüléssel és prostitúcióval való visszaéléssel gyanúsítják. A malajziai törvények szerint az anális és orális szex bűncselekménynek minősül, amely akár 20 év börtönbüntetéssel és korbácsolással is büntethető. A helyi sajtó szerint azonban váratlan fordulat történt: a malajziai állampolgárokat szabadon engedték, miután a bíróság elutasította a késve beadott előzetes letartóztatási kérelmet. A külföldieket két napig tartották őrizetben.
A Sharia-rendőrség is bekapcsolódott
A hatóságok elmondása szerint 103 muszlim férfi ellen külön is eljárás indult a vallási törvények megsértése miatt.
Ez a cselekmény törvényileg és vallásilag is teljes mértékben elfogadhatatlan”
– magyarázta a vallásügyi miniszter.
Malajziában továbbra is súlyos jogi következményei lehetnek az azonos neműek közötti kapcsolatnak.
Titkos fitneszközpont, közösségi médián toborzott vendégek
A razzia célpontja egy, a rendőrség szerint 8-10 hónapja működő „egészségközpont” volt, amelyben többek között szauna, jacuzzi, úszómedence és edzőterem is várta a látogatókat. A központot főként a közösségi médiában és szóbeszéd útján reklámozták, és a rendőrség szerint „underground találkozóhelyként” vált ismertté. A belépő 35 ringgit (2800 forint) volt, az első látogatók pedig regisztrációs díjat is fizettek.
