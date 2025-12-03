201 meztelen férfi vett részt egy orgián, akár 20 évre is börtönbe kerülhetnek

Hírlevél

Rendkívüli!

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le Kuala Lumpur egyik forgalmas negyedében. A malajziai hatóságok óriási erőkkel rajtaütöttek ugyanis egy úgynevezett egészségközponton, amely a gyanú szerint férfiak közötti szexuális orgia helyszíne volt. A razzián 201 meztelen férfit tartóztattak le.
A razzia során rögzített videófelvételeken az látszik, ahogy a rendőrök sötét, párás termekben bóklásznak, miközben a csak törölközőbe csavart vendégek riadtan próbálják fedni magukat. Néhányan menekülni is megpróbáltak – teljesen meztelenül. Az orgia helyszínén kondomokat és egyéb eszközöket foglaltak le, amelyek a hatóságok szerint „erkölcstelen tevékenységekhez” köthetők, számolt be a Daily Mail.

orgia, A Malaysian Police car is seen as members of the media (R) wait outside the Forensic wing at the Hospital Kuala Lumpur on February 16, 2017, where the body of a North Korean man suspected to be Kim Jong-Nam, half-brother of a North Korean leader Kim Jong-Un, is being kept. Malaysia will return the body of the half-brother of North Korea's leader, the country's deputy prime minister said on February 16, as police probing the airport assassination arrested a second woman. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)
Razziázott a rendőrség az orgia helyszínén - Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Homoszexuális orgia: 24 külföldi vendég is részt vett 

A hatóságok szerint a 201 férfi közül 24 volt külföldi, köztük az Egyesült Királyságból, Kínából, Brazíliából, Németországból, Dél-Koreából és Spanyolországból érkezők. 

Őket és hét alkalmazottat a Dang Wangi rendőrkapitányságra szállították további kihallgatásra.

Az „elkövetőket” természetellenes közösüléssel és prostitúcióval való visszaéléssel gyanúsítják. A malajziai törvények szerint az anális és orális szex bűncselekménynek minősül, amely akár 20 év börtönbüntetéssel és korbácsolással is büntethető. A helyi sajtó szerint azonban váratlan fordulat történt: a malajziai állampolgárokat szabadon engedték, miután a bíróság elutasította a késve beadott előzetes letartóztatási kérelmet. A külföldieket két napig tartották őrizetben.

A Sharia-rendőrség is bekapcsolódott

A hatóságok elmondása szerint 103 muszlim férfi ellen külön is eljárás indult a vallási törvények megsértése miatt.

Ez a cselekmény törvényileg és vallásilag is teljes mértékben elfogadhatatlan”

– magyarázta a vallásügyi miniszter.

Malajziában továbbra is súlyos jogi következményei lehetnek az azonos neműek közötti kapcsolatnak. 

Titkos fitneszközpont, közösségi médián toborzott vendégek

A razzia célpontja egy, a rendőrség szerint 8-10 hónapja működő „egészségközpont” volt, amelyben többek között szauna, jacuzzi, úszómedence és edzőterem is várta a látogatókat. A központot főként a közösségi médiában és szóbeszéd útján reklámozták, és a rendőrség szerint „underground találkozóhelyként” vált ismertté. A belépő 35 ringgit (2800 forint) volt, az első látogatók pedig regisztrációs díjat is fizettek.

