Elszabadult az óriásgolyó a legendás Disney-mutatvány során – egy dolgozó a testével mentette meg a nézőket – videó

Az eset az Indiana Jones Epic Stunt Spectacular előadás közben történt. A közösségi médiában terjedő videókon jól látszik, ahogy a füstből előbukkanó, gyorsan guruló óriásgolyó letér az eredeti pályájáról, majd egy sziklaperemről lepattanva egyenesen a telt nézőtér felé indul, számolt be a történtekről a New York Post.

A Walt Disney Worldben ezt a filmbéli jelentet imitálják egy hatalmas óriásgolyóval, ami egy technikai hiba miatt csaknem a nézők közé vágódott – Fotó: PARAMOUNT PICTURES / LUCASFILM / Collection ChristopheL via AFP

A dolgozó a testével állította meg a hatalmas óriásgolyót

A drámai jelenet akkor vált igazán sokkolóvá, amikor egy Disney-dolgozó habozás nélkül a sziklagolyó elé futott, és megpróbálta feltartóztatni azt. A hatalmas kellék telibe találta, a férfi pedig nagy erővel a földre zuhant. A videókon hallható a közönség döbbent reakciója:

többen felugrottak a helyükről, miközben más dolgozók rohantak a helyszínre, hogy teljesen megállítsák az elszabadult díszletet és segítsenek a sérült munkatársnak.

A balesetről több néző is beszámolt a TikTokon és a Redditen. Egy szemtanú szerint: „A dolgozó fel tudott állni és el tudott sétálni, de vérzett a feje.” A Walt Disney World egyelőre nem reagált hivatalosan a történtekre, és nem közölt részleteket a dolgozó állapotáról sem.

Nem ez volt az első ijesztő incidens

A beszámolók szerint nem először történt hasonló baleset az Indiana Jones-show során. Tavaly is felbukkant egy videó, amelyen egy szereplőt eltalált a gyorsan mozgó óriásgolyó, sőt a kellék át is gördült rajta, miközben a stáb azonnal a segítségére sietett.

Nem tudni pontosan, mikor készült az a felvétel, de a mostani eset újra felveti a kérdést: mennyire biztonságosak ezek a látványos, de veszélyes mutatványok?

Az Indiana Jones Epic Stunt Spectacular egy közel 30 perces élő show, amely az 1981-es klasszikus film, Az elveszett frigyláda fosztogatói ikonikus jeleneteit eleveníti fel. A produkció robbanásokkal, tűzzel, kaszkadőrmutatványokkal és mozgó díszletekkel mutatja be Indiana Jones és Marion Ravenwood kalandjait.

A mostani incidens azonban megmutatta: egy apró technikai hiba is elég ahhoz, hogy a filmtrükkök valós veszéllyé váljanak.

