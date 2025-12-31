Elszabadult az óriásgolyó a legendás Disney-mutatvány során – egy dolgozó a testével mentette meg a nézőket – videó

Az eset az Indiana Jones Epic Stunt Spectacular előadás közben történt. A közösségi médiában terjedő videókon jól látszik, ahogy a füstből előbukkanó, gyorsan guruló óriásgolyó letér az eredeti pályájáról, majd egy sziklaperemről lepattanva egyenesen a telt nézőtér felé indul, számolt be a történtekről a New York Post.
A dolgozó a testével állította meg a hatalmas óriásgolyót
A drámai jelenet akkor vált igazán sokkolóvá, amikor egy Disney-dolgozó habozás nélkül a sziklagolyó elé futott, és megpróbálta feltartóztatni azt. A hatalmas kellék telibe találta, a férfi pedig nagy erővel a földre zuhant. A videókon hallható a közönség döbbent reakciója:
többen felugrottak a helyükről, miközben más dolgozók rohantak a helyszínre, hogy teljesen megállítsák az elszabadult díszletet és segítsenek a sérült munkatársnak.
A balesetről több néző is beszámolt a TikTokon és a Redditen. Egy szemtanú szerint: „A dolgozó fel tudott állni és el tudott sétálni, de vérzett a feje.” A Walt Disney World egyelőre nem reagált hivatalosan a történtekre, és nem közölt részleteket a dolgozó állapotáról sem.
Nem ez volt az első ijesztő incidens
A beszámolók szerint nem először történt hasonló baleset az Indiana Jones-show során. Tavaly is felbukkant egy videó, amelyen egy szereplőt eltalált a gyorsan mozgó óriásgolyó, sőt a kellék át is gördült rajta, miközben a stáb azonnal a segítségére sietett.
Nem tudni pontosan, mikor készült az a felvétel, de a mostani eset újra felveti a kérdést: mennyire biztonságosak ezek a látványos, de veszélyes mutatványok?
Az Indiana Jones Epic Stunt Spectacular egy közel 30 perces élő show, amely az 1981-es klasszikus film, Az elveszett frigyláda fosztogatói ikonikus jeleneteit eleveníti fel. A produkció robbanásokkal, tűzzel, kaszkadőrmutatványokkal és mozgó díszletekkel mutatja be Indiana Jones és Marion Ravenwood kalandjait.
A mostani incidens azonban megmutatta: egy apró technikai hiba is elég ahhoz, hogy a filmtrükkök valós veszéllyé váljanak.
Halál meseországban: két hét alatt hárman haltak meg a Disney Worldben
Már a hatóságok is vizsgálódnak, mi történhetett. Két hét alatt három ember vesztette életét a floridai Walt Disney World területén – a legutóbbi esetben egy hatvanas éveiben járó férfit találtak holtan a Disney’s Contemporary Resortban. A rendőrök egyelőre nem találtak bűncselekményre utaló jelet, írtuk októberben az Origón.
Verekedés tört ki egy Walt Disney étteremben
Egy dél-karolinai férfinak meg kellett jelennie a bíróságon, miután azzal vádolták meg, hogy részegen háromszor homlokon ütött egy tizenéves vendéginvitáló hoszteszt egy Walt Disney World Resort étteremben, miután nem volt hajlandó asztalt adni neki az étterem öltözködési szabályzatára hivatkozva, adtunk róla hírt az Origón.