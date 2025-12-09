Tengerparti fürdőzés helyett halálos rémálom: óriáshullám sodorta el a medencéből az embereket

Óriáshullám okozott tragédiát Tenerife nyugati partján: négy ember életét vesztette, és egy személy eltűnt a sziget egyik legnépszerűbb tengervizes medencéjében – tájékoztat az ABC News.

A Los Gigantes szikláinál okozott tragédiát az óriáshullám – Fotó: GERAINT TELLEM / Robert Harding RF

Halálos óriáshullám Tenerife szigetén

A szerencsétlenség a Los Gigantes partján található Isla Cangrejo medencénél történt. A medencét egyik oldalon vulkáni sziklák, másik oldalon betonkorlát választja el a tengertől, és szinte a tengerszinttel egy magasságban fekszik, ami viharos időben különösen veszélyessé teszi. Vasárnap három holttestet találtak: egy 35 éves férfiét, egy 55 éves nőét, és egy harmadik férfiét, akiről további részleteket nem közöltek. A negyedik áldozat, egy nő, hétfőn hunyt el, miután a helyszínen újraélesztették és kórházba szállították.

A helyi hatóságok december 3. óta lezárták a medencét a viharos tengeri viszonyok miatt, ám egyes fürdőzők figyelmen kívül hagyták a tiltó táblákat.

A medence alatt csúszós sziklák húzódnak, így akit a hullámok kisodornak a tengerbe, nagyon nehezen tud visszamászni.

Az emberek nem ismerik a tenger veszélyeit, és nem tudják, milyen kockázatos ez a medence

– mondta egy helyi lakos, hozzátéve: ha valaki a sziklákra esik, szinte lehetetlen visszajutni.

Santiago del Teide polgármestere, Emilio Navarro részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok mindent megtesznek, hogy figyelmeztessék a fürdőzőket a viharos tenger veszélyeire, és felszólítják a látogatókat, hogy tartsák be a kihelyezett figyelmeztetéseket.

Korábban is követeltek emberéleteket a hullámok?

A Tenerife szigetét sújtó novemberi áradás több helyszínen okozott tragédiát. Puerto de la Cruzban egy nő halt meg, miután a tenger elsodorta, Santa Cruz de Tenerifén pedig egy férfi vesztette életét. Egy harmadik férfit Granadilla közelében, a vízben találtak holtan. A mentőcsapatok szerint a hullámok több méter magasra csaptak, és még a part menti sétányokról is embereket sodortak a tengerbe

