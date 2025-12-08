Hihetetlen felvételek: pandabébi született Indonéziában – ilyet ritkán látni

Az Indonéz Safari Park vasárnap bejelentette, hogy november 27-én megszületett az ország első óriáspanda-kölyök, Satrio Wiratama – becenevén Rio. Az állatkert közlése szerint a kölyök állapota stabil, és a következő hetekben várható, hogy tovább fejlődik: javul a testhőmérséklet-szabályozása, sűrűsödik a szőre, kinyitja a szemét, valamint egyre aktívabbá válik.

Az óriáspanda-kölyök és anyukája az Indonéz Safari Parkban

Fotó: Associated Press / Youtube / képkivágás

A parktól közzétett felvételeken Rio inkubátorban mozog, illetve anyja karjai között nyüszít – a gondozók szerint mindkét állat egészsége jó, ezért jelenleg a zavartalan ellátás élvez elsőbbséget, a kölyök pedig egyelőre nem látogatható.

Az óriáspanda-kölyök születésének természetvédelmi jelentősége

Az óriáspandák szaporodása világszerte ritka és kiemelten fontos esemény.

A vadon élő állomány kevesebb mint 1900 egyedet számlál, és kizárólag Kína három tartományában – Szecsuanban, Sanhsziban és Kanszuban – fordul elő. A faj fenntartását szolgáló nemzetközi együttműködések ezért meghatározó szerepet töltenek be.

Az indonéz pandapár, Cai Tao és Hu Csun 2017-ben érkezett az országba egy tízéves kínai–indonéz természetvédelmi program keretében. Rio érkezése így nemcsak tudományos siker, hanem a két ország együttműködésének eredménye is.

A pandabocs fejlődése továbbra is kiemelt felügyelet alatt

Az indonéziai park szakemberei hangsúlyozzák, hogy a következő hetek kritikusak. Rio szemnyílása, mozgásfejlődése és szőrzetének alakulása mind olyan folyamat, amely fokozott gondozást igényel. A park csak később dönt arról, mikor tehetik látogathatóvá a kölyköt, elsődleges cél továbbra is az anya és a kicsi egészségi állapotának stabilizálása.

