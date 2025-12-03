Hírlevél

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

olaj

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Az Európai Unió előzetesen jóváhagyta azt a tervet, amely évtizedes korszakot zárhat le az európai energiapiacon. A döntés értelmében az uniós tagállamok 2027-ig teljesen megszüntetik az orosz gáz importját.
olajgázüzemanyagMagyarországenergiabiztonság

Az EU Tanácsa nyilvánosságra hozta azt a tervezetet, amely rögzíti, hogy a vezetékes orosz gáz behozatala legkésőbb 2027. szeptember 30-án leáll, bizonyos kivételes, technikai esetekben pedig 2027. november 1-ig hosszabbíthatók egyes folyamatok.

Az EU terve 2027-re megszünteti az orosz gáz importját, de Magyarország különutas maradhat.
Az EU terve 2027-re megszünteti az orosz gáz importját, de Magyarország különutas maradhat.
Fotó: Unsplash

A dokumentum szerint a már futó hosszú távú szerződések számára átmeneti időszakot biztosítanak, de ezek módosítása kizárólag technikai jellegű lehet — semmilyen formában nem eredményezheti az orosz import növekedését.

A rövid távú kontraktusokra még szigorúbb ütemezés vonatkozik:

  • az LNG-re a tilalom 2026. április 25-től,
  • a vezetékes gázra 2026. június 17-től lép életbe.

A jogszabály akkor válik hatályossá, amikor az Európai Parlament és az Európai Tanács véglegesen is rábólint – írja a Ctrana.

Miért döntött most az EU az orosz gáz kivezetéséről, és milyen hatása lehet ennek a kontinens energiabiztonságára?

A brüsszeli érvelés szerint a cél egy olyan energiaellátás kialakítása, amely hosszú távon független „politikai kitettségektől”. A döntés hátterében az elmúlt évek geopolitikai feszültségei, az ellátási bizonytalanságok és az alternatív energiahordozók erőltetett térnyerése áll.

Európai elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a gyorsított kivezetés jelentős kockázatokat hordozhat az árak és az energiabiztonság terén — különösen a téli időszakokban, amikor az LNG-piac erősen túlterhelt.

Mit jelent ez a magyar háztartásokra nézve?

A helyzet egyértelmű: Magyarország nem marad gáz nélkül, és az ellátásbiztonság nincs veszélyben. Ennek oka, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban kifejezetten engedélyezte Magyarország számára az orosz olaj további használatát, ami az ország energia- és üzemanyag-biztonságát hosszú távon garantálja.

 

