Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

A koncepció lényege, hogy Oroszországból, más államokból és Törökország saját készleteiből érkező földgáz Isztambulban válna „új származásúnak”, majd európai kereskedelmi platformon keresztül jutna tovább az uniós vásárlókhoz. A modell előnye, hogy míg a kőolajnál könnyen azonosítható a forrás, addig a gáznál gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, honnan érkezett az adott molekula. Emiatt a brüsszeli szankciók is sokkal nehezebben érvényesíthetők az orosz gázra – írja az IZ.

A török bejelentés alapján új esély nyílhat arra, hogy az orosz gáz ismét megjelenjen Európában.

Fotó: Olga Maltseva / AFP

A projektet 2022-ben maga Putyin vetette fel, ám a megvalósítás évekre elakadt. Nyáron arról írt a Bloomberg, hogy a Gazprom teljesen kiszállna az ötletből. Most azonban az energiaminiszter, Alparslan Bayraktar ismét életet lehelt a tervbe, és arról beszélt, hogy a beáramló, egyre nagyobb mennyiségű versenyképes gáz „automatikusan” létrehozza a régóta emlegetett hubot.

Van valódi esély arra, hogy az orosz gáz visszatér Európába?

A szakértők óvatos optimizmussal beszélnek. Törökország ma is jelentős mennyiségű orosz gázt vásárol, és a vezetékek – a Kék Áramlat és a Török Áramlat – még mindig kapacitást tartalékolnak. A Gazprom számára, amely 2025-ben masszív veszteséget könyvelt el, minden exportlehetőség fontos lenne, hiszen a jamali mezők kihasználatlanul állnak.

A helyzet azonban korántsem egyszerű. Törökországot komoly nyomás alatt tartja az Egyesült Államok és az Európai Unió. Washington amerikai LNG-vel váltaná ki az orosz gázfüggést, Brüsszel pedig a 2027-re tervezett teljes kivonás miatt már most gyakorlatilag leállítaná az új beszerzéseket. Magyarország és Szlovákia ugyan továbbra is kap gázt Törökországon keresztül, ám a politikai klíma folyamatosan romlik.

Mit jelent ez a Gazpromnak és az orosz fogyasztóknak?

A szakértők szerint még ha a török gázközpont meg is valósul, az exportvolumen nem lesz akkora, hogy megváltoztassa a Gazprom bevételi szerkezetét. Európa gázfogyasztása évek óta csökken, a piac zsugorodik, a kínai és délkelet-ázsiai irány pedig sokkal vonzóbb lehet a következő évtizedben. A vállalat számára a fő kockázat továbbra is az: nem szabad egyetlen – vagy politikailag instabil – vevőtől függővé válnia, ahogyan korábban Európával történt.