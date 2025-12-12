Aljas lépést lépett meg az EU Oroszországgal szemben – súlyos lehet a válasz

Az Európai Unió pénteken határozatlan ideig befagyasztotta az orosz központi bank európai vagyonát, így eltávolítva az egyik fő akadályt annak felhasználása elől, hogy Ukrajnát finanszírozza és védelmezze Oroszország ellen. Az EU célja, hogy Ukrajna folytathassa a harcot, mivel Oroszország invázióját saját biztonságára veszélyként látja.

Brüsszel az orosz állami vagyonok tartós befagyasztását célozza

Fotó: AFP

210 milliárd euró orosz vagyon kerül zárolásra az EU-ban, hogy finanszírozzák Ukrajna védelmét

A döntés értelmében az 210 milliárd eurónyi orosz vagyon a szükséges ideig zárolva marad, nem kell évente többször újraszavazni a befagyasztásról.

A vagyonbefagyasztás előkészíti a terepet egy, akár 165 milliárd eurós kölcsön nyújtásához Ukrajnának 2026–2027-re, amelyet Ukrajna csak akkor fizetne vissza, ha Oroszország háborús kártérítést teljesít. A kölcsön így gyakorlatilag előlegezné a későbbi orosz kártérítéseket. Az EU december 18-i csúcstalálkozóján véglegesítik a részleteket és a Belgium számára nyújtott garanciákat, hogy ne maradjon egyedül az esetleges jogi követelések fedezésében.

A lépés ellenére Oroszország jogi útra lépett: a központi bank beperli a brüsszeli Eurocleart, amely a 185 milliárd eurónyi befagyasztott vagyont kezeli.

Közben Ukrajna az EU és az USA segítségével a gazdasági újjáépítésre vonatkozó alap létrehozásán dolgozik. Emellett zajlanak az EU-csatlakozási tárgyalások is, bár a 2027-es határidőt a diplomaták reálisan „nagyon nehéznek” tartják.