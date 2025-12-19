Ezt a videót senki nem bírja nevetés nélkül végignézni

Egy oroszlán „kínos” pillanatáról készült videó terjed az interneten: a sétáló nagyvad egyik pillanatról a másikra a vízben találja magát – és láthatóan nem erre számított.

Fotó: Unsplash

Oroszlán a vízben: zavarba ejtő pillanatot vettek videóra

A felvételen az oroszlán úszva próbálja menteni a helyzetet, miközben a jelenethez fűzött szöveg szerint ő maga is „kínosnak” érzi a szituációt. A videó gyorsan népszerű lett, sokakat megnevettetett a szokatlan és emberien esetlen jelenet.

The lion while swimming: “Man, this is embarrassing” 😂🦁 pic.twitter.com/5E1tLbNImV — Nature Unedited (@NatureUnedited) December 17, 2025

