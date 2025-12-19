Hírlevél
Ezt a videót senki nem bírja nevetés nélkül végignézni

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Futótűzként járja be az internetet a videó, amely megmutatja, hogy még az állatok királya is bakizik. Az oroszlán ráadásul még szemmel láthatóan kínosan is érzi magát miatta.
Egy oroszlán „kínos” pillanatáról készült videó terjed az interneten: a sétáló nagyvad egyik pillanatról a másikra a vízben találja magát – és láthatóan nem erre számított.

oroszlán
Vízbe esett oroszlánt vettek videóra (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Oroszlán a vízben: zavarba ejtő pillanatot vettek videóra

A felvételen az oroszlán úszva próbálja menteni a helyzetet, miközben a jelenethez fűzött szöveg szerint ő maga is „kínosnak” érzi a szituációt. A videó gyorsan népszerű lett, sokakat megnevettetett a szokatlan és emberien esetlen jelenet.

Oroszlán ugrott az autók közé egy teherautóból

Nem mindennapi jelenetnek lehettek tanúi az autósok Dél-Afrikában. Egy utánfutóban szállított oroszlán kimászott a jármű tetejére, majd egyszerűen az útra ugrott és elsétált.

Természeti jelenség rémítette meg az állatok királyát

Az afrikai szavannán ritka jelenetnek lehettek tanúi a megfigyelők. Egy oroszlán pár éppen pihent, amikor egy közeli vihar miatt hirtelen villám és mennydörgés riasztotta fel őket.

 

