oroszlán

Durva felvételek: az oroszlán a fáról rántotta le a behatolót

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
A brazíliai Joao Pessoa állatkertjében egy férfi illetéktelenül jutott be a ragadozók elzárt területére. A hatósági közlés szerint az oroszlán akkor támadt rá, amikor a férfi a kifutóban ereszkedett lefelé a fáról. A történtek miatt az állatkertet határozatlan időre lezárták.
oroszlánhalálBrazíliaállatkert

 Nőstény oroszlán ölt meg az északkelet-brazíliai Joao Pessoa kikötővárosának állatkertjében egy férfit, aki illetéktelenül bemászott a ragadozók számára kialakított elkerített területre - közölte vasárnap a turisták körében kedvelt város vezetése.

oroszlán
A Joao Pessoa állatkertjében történt halálos oroszlántámadás miatt vizsgálat indult – Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Vizsgálat indult az állatkerti tragédia körülményeiről

A tájékoztatás szerint az Arruda Camara állatkertet az incidens körülményeinek feltárására indított vizsgálat lezárultáig zárva tarják. "Ez egy rendkívül szomorú esemény mindannyiunk számára, és szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat és együttérzésünket a családdal" - tudatta a városvezetés.

Hogyan jutott át a férfi az oroszlán kifutójába?

A férfit egyelőre nem azonosították. A közösségi médiában megjelent felvételeken látni lehet, ahogy a későbbi áldozat átjut a sajtójelentések szerint mintegy 6 méter magas falon, majd egy fán leereszkedik. A vadállat eleinte az itatónál pihent, egy a látogatóknak betekintést biztosító üveg mellett. A nőstény oroszlán, amint észrevette a férfi a fán, odarohant. A betolakodó egy időre megállt, majd tudatosan tovább csúszott lefelé.

Egy további videó azt mutatja, ahogy a nőstény oroszlán lehúzza a fáról a férfit, majd valami mozog a bokrokban, és azt is, hogy a férfi még egy rövid ideig fut.

Halálra marcangolta gondozóját egy tigris

Megölte gondozóját egy tigris az Egyesült Államokban. A férfi egy vadrezervátumban látta el a vadállatot, amikor az rátámadt és megölte. A kiérkező hatóságok már nem tudták megmenteni az életét.

Megvadult oroszlánok tépték szét a gondozót

Horrorisztikus baleset történt Thaiföldön egy állatkertben. A bangkoki szafariparkban egy állatkerti gondozóra támadt rá egy oroszláncsorda, a vadállatok percek alatt halálra marcangolták áldozatukat.
 

 

