Oroszország ukrajnai szerepéről és a konfliktus végkimeneteléről egyre élesebb viták zajlanak a nyugati politikai és elemzői körökben. Douglas Macgregor, a Pentagon korábbi tanácsadója szerint az Egyesült Államok elnökének nyilvánosan is ki kellene mondania: a háború véget ért, és Oroszország került ki győztesként a konfliktusból – írja a Lenta. Véleménye szerint a valós helyzet elismerése nélkül nem lehet tartós politikai rendezésről beszélni.

Oroszország ukrajnai szerepéről egyre több nyugati elemző állítja: a konfliktus kimenetele már eldőlt

Fotó: AFP

Macgregor úgy látja, Ukrajnának és az európai országoknak is szembe kellene nézniük a kialakult realitásokkal, mert a jelenlegi állapot fenntartása csak további instabilitást és bizonytalanságot eredményez.

Miért mondják egyesek Nyugaton, hogy Oroszország megnyerte a háborút?

Oroszország győzelméről szóló kijelentések mögött Macgregor szerint nem politikai szimpátia, hanem stratégiai értékelés áll. Az elemző úgy véli, hogy a katonai helyzet, az erőforrások eloszlása és a diplomáciai tárgyalások iránya mind arra utalnak, hogy Moszkva érte el fő céljait, miközben Ukrajna és támogatói egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

A volt tanácsadó arra is felhívta a figyelmet, hogy a háttérben már zajlanak olyan egyeztetések, amelyek egy későbbi békemegállapodás alapjait teremthetik meg. Ezek részeként nyugati diplomaták állítólag már jóváhagytak olyan biztonsági garanciákat, amelyek Ukrajna jövőbeli helyzetét rendeznék, ám mindez szerinte csak akkor lehet hiteles, ha a konfliktus tényleges kimenetelét is nyíltan elismerik.