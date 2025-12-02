Most érkezett: Itt van Putyin válasza az új amerikai béketervre

Az NBC News értesülései szerint Oroszország változatlanul kemény álláspontot képvisel az amerikai békekezdeményezés legfontosabb elemeiben. A most záruló moszkvai tárgyalások politikai hátterét is meghatározza, hogy a Kreml három kérdésben semmilyen engedményre nem kész.

Oroszország elutasítja Trump béketervének három pontját, miközben véget érnek a kulcstárgyalások Moszkvában

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

A jelentés szerint ezek a következők:

1. Donbasz területi kérdése – Moszkva nem tárgyal a térség visszarendezéséről.

2. Az ukrán fegyveres erők létszámának és képességeinek korlátozása – elvárás, amelyet Kijev egyelőre elutasít.

3. Az orosz hadsereg által elfoglalt területek nemzetközi elismerése – Washingtonnak és Európának hivatalosan is orosz területként kellene elfogadnia a megszállt régiókat.

Ezek a pontok ütköznek legélesebben az amerikai ajánlat tartalmával, és a Kreml szerint ezek „nem képezhetik alku tárgyát”. A most zajló moszkvai egyeztetések eredménye így már előre korlátozott mozgástérrel indulhatott.

Putyin megbízik Kushnerben és Witkoffban

A nap elején írtuk meg: „Egy fontos nap a világ számára” – ezzel a mondattal érkezett Moszkvába Donald Trump két legmegbízhatóbb tanácsadója, Jared Kushner és Steve Witkoff, akik meghatározó szerepet töltenek be a Trump-adminisztráció ukrajnai diplomáciájában.

Mindketten kivételesen szoros, személyes kapcsolatban állnak az amerikai elnökkel, és olyan közvetítők, akik nemcsak értik Trump politikai gondolkodását, hanem teljes mértékben képviselni is tudják azt.

A Kreml is többször jelezte: Putyin megbízik Kushnerben és Witkoffban, ami fontos jelzés mind Ukrajna, mind a nemzetközi közösség felé. Kushner az elmúlt hetekben több magas szintű egyeztetésen vett részt ukrán tisztviselőkkel is, és mára az amerikai diplomácia egyik kulcsfigurájává vált az ukrán konfliktus rendezésében.

Steve Witkoff eközben a közel-keleti tapasztalatain és személyes orosz kapcsolatrendszerén keresztül vált nélkülözhetetlenné a moszkvai tárgyalásokon.

Trump régi stratégiája, hogy a klasszikus bürokráciát megkerülve személyes bizalmi embereire építse a diplomáciát – Kushner és Witkoff pedig pontosan megfelelnek ennek a modellnek.