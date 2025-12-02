Nincs otthon orrspray? Ez a trükk azonnal kitisztítja az eldugult orrot

A téli időszakban szinte mindenki átesik legalább egy megfázáson. Kaparó torok, fejfájás és a legkellemetlenebb tünet, orrdugulás. Könnyen előfordulhat azonban, hogy nincs otthon orrspray, és már a közeli gyógyszertárak bezártak – egy házi praktika segítségével könnyedén szabadon lélegezhetünk, akár orrspray nélkül is – írja a Focus.de.

Orrspray nélkül így űzheti el egy perc alatt a makacs orrdugulást

A technika az akupresszúra egyik alapeszközén alapul, és mindössze egy kulcsra van hozzá szükség – magyarázta Johannes Greten, a Heidelbergi Kínai Orvostudományi Intézet szakértője. Greten szerint az orrjáratok megfelelő stimulálással gyorsan felszabadíthatók.

Akupresszúrás trükk az eldugult orrjáratok ellen, ha nincs kéznél orrspray

Fogjon egy kulcsot, majd helyezze oda, ahol az orr leginkább el van dugulva – az orr oldalsó részéhez. Körkörös mozdulatokkal forgassa a kulcsot először nyolcszor egyik, majd nyolcszor a másik irányba. A mozdulatsort ismételje meg a másik oldalon is. Ezután következik a homlok: a homlokunk közepét is masszírozzuk körkörös mozdulatokkal nyolcszor az egyik, majd a másik irányba.

Az akupresszúrás pontok ingerlése serkenti az orrjáratok átjárhatóságát, így orrspray nélkül is felszabadíthatjuk az orrjáratainkat. A masszázs javítja a vérkeringést az érintett területen, csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát és segíti a váladék kiürülését. Már egy perc után érezhetően könnyebbé válik a légzés, és aki biztosra akar menni, akár háromszor is megismételheti a műveletet.

