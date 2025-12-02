Nincs otthon orrspray? Ez a trükk azonnal kitisztítja az eldugult orrot

A téli időszakban szinte mindenki átesik legalább egy megfázáson. Kaparó torok, fejfájás és a legkellemetlenebb tünet, orrdugulás. Könnyen előfordulhat azonban, hogy nincs otthon orrspray, és már a közeli gyógyszertárak bezártak – egy házi praktika segítségével könnyedén szabadon lélegezhetünk, akár orrspray nélkül is – írja a Focus.de.
A technika az akupresszúra egyik alapeszközén alapul, és mindössze egy kulcsra van hozzá szükség – magyarázta Johannes Greten, a Heidelbergi Kínai Orvostudományi Intézet szakértője. Greten szerint az orrjáratok megfelelő stimulálással gyorsan felszabadíthatók.
Akupresszúrás trükk az eldugult orrjáratok ellen, ha nincs kéznél orrspray
- Fogjon egy kulcsot, majd helyezze oda, ahol az orr leginkább el van dugulva – az orr oldalsó részéhez.
- Körkörös mozdulatokkal forgassa a kulcsot először nyolcszor egyik, majd nyolcszor a másik irányba.
- A mozdulatsort ismételje meg a másik oldalon is.
- Ezután következik a homlok: a homlokunk közepét is masszírozzuk körkörös mozdulatokkal nyolcszor az egyik, majd a másik irányba.
Az akupresszúrás pontok ingerlése serkenti az orrjáratok átjárhatóságát, így orrspray nélkül is felszabadíthatjuk az orrjáratainkat. A masszázs javítja a vérkeringést az érintett területen, csökkenti az orrnyálkahártya duzzanatát és segíti a váladék kiürülését. Már egy perc után érezhetően könnyebbé válik a légzés, és aki biztosra akar menni, akár háromszor is megismételheti a műveletet.
