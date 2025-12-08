Hírlevél
Az orvosok tanácstalanok: Popeye-ként él a perui búvár

Egy perui férfi már tizenkét éve küzd különleges állapotával. Egy búvárbaleset után teste drámai módon felduzzadt, és az orvosok eddig nem találtak rá megoldást.
Az orvostudomány egyelőre tanácstalan és tehetetlen Alejandro ’Willy’ Ramos Martínez esetével kapcsolatban.

Orvosok tehetetlenek: perui búvár teste felfúvódott, mint egy lufi
Fotó: YouTube

A perui Pisco partjainál dolgozó halász‑búvár élete 2013-ban változott meg, amikor egy merülés során leszakadt az oxigénpalackjához vezető cső, és kénytelen volt gyorsan a felszínre emelkedni. A hirtelen nyomásváltozás következtében testében nitrogénbuborékok alakultak ki, amelyek extrém duzzadást okoztak: bicepszének körfogata eléri a 62–72 centimétert – írja a Oddity Central.

Az orvosok nem tudják műteni

Szegény férfi már egy ideje úgy néz ki, mint Popeye, a tengerész. Senor Martínez azonban nagyon unja, hogy az amerikai képregény- és rajzfilmfigurára hasonlít. Szeretné visszakapni régi testét, ám erre a dolgok jelenlegi állása szerint csekély esélye van. 

A hiperbarikus oxigénterápia részben csökkentette a buborékokat a testében, de a férfi állapota hosszú távon nem javult. 

Az orvosok szerint műtétre nincs lehetőség, így Alejandro „felfújt lufiként” él tovább, miközben reménykedik, hogy egyszer biztonságos megoldást találnak a problémájára.

Szakértők szerint az esete világszinten egyedülálló, hiszen a dekompressziós betegség tipikusan fájdalommal vagy bénulással jár, de ilyen extrém testi duzzadás ritka. Willy története a túlélésről, kitartásról és a búvárkodás iránti szenvedélyről szól, amely még a legnehezebb időkben sem hagyta el.

 

 

