Az orvosok tanácstalanok: Popeye-ként él a perui búvár

Az orvostudomány egyelőre tanácstalan és tehetetlen Alejandro ’Willy’ Ramos Martínez esetével kapcsolatban.

Orvosok tehetetlenek: perui búvár teste felfúvódott, mint egy lufi

Fotó: YouTube

A perui Pisco partjainál dolgozó halász‑búvár élete 2013-ban változott meg, amikor egy merülés során leszakadt az oxigénpalackjához vezető cső, és kénytelen volt gyorsan a felszínre emelkedni. A hirtelen nyomásváltozás következtében testében nitrogénbuborékok alakultak ki, amelyek extrém duzzadást okoztak: bicepszének körfogata eléri a 62–72 centimétert – írja a Oddity Central.

Az orvosok nem tudják műteni

Szegény férfi már egy ideje úgy néz ki, mint Popeye, a tengerész. Senor Martínez azonban nagyon unja, hogy az amerikai képregény- és rajzfilmfigurára hasonlít. Szeretné visszakapni régi testét, ám erre a dolgok jelenlegi állása szerint csekély esélye van.

A hiperbarikus oxigénterápia részben csökkentette a buborékokat a testében, de a férfi állapota hosszú távon nem javult.

Az orvosok szerint műtétre nincs lehetőség, így Alejandro „felfújt lufiként” él tovább, miközben reménykedik, hogy egyszer biztonságos megoldást találnak a problémájára.

Szakértők szerint az esete világszinten egyedülálló, hiszen a dekompressziós betegség tipikusan fájdalommal vagy bénulással jár, de ilyen extrém testi duzzadás ritka. Willy története a túlélésről, kitartásról és a búvárkodás iránti szenvedélyről szól, amely még a legnehezebb időkben sem hagyta el.