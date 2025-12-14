Ritka orvosi csoda:10 kilós daganat eltávolítása közben született meg egy baba

A Los Angeles-i Cedars-Sinai Medical Center orvosai egy olyan beavatkozást hajtottak végre, amelyre korábban alig akadt példa. Egy 41 éves nőnél éveken át növekvő, közel tíz kilós petefészekdaganat eltávolítására készültek, amikor egy rutinvizsgálat során kiderült: várandós. További vizsgálatok során derült ki, hogy a magzat nem a méhben, hanem a hasüregben fejlődött, közvetlenül a hatalmas daganat mögött. A hasi méhen kívüli terhesség rendkívül ritka, és szinte mindig súlyos veszélyt jelent az anya életére, miközben a magzat túlélési esélyei minimálisak - tájékoztat a Goodmorningamerica.
Orvosi csoda Los Angelesben
Az orvoscsapatnak egyszerre kellett megoldania a baba biztonságos világra segítését, a méhlepény és az erek kezelését, valamint a nagyméretű daganat eltávolítását. A beavatkozás során mintegy harminc szakember dolgozott együtt, több szakterület összehangolt munkájával.
A műtét közben a baba megszületett, majd az újszülött intenzív osztályra került. Az anya súlyos vérzést szenvedett, de az azonnali beavatkozásnak és a gyors vérpótlásnak köszönhetően az ő életét is sikerült megmenteni.
A kisfiú jó állapotban jött világra, és néhány hét megfigyelés után egészségesen hagyhatta el a kórházat. Az esetet az orvosok egyhangúlag olyan szakmai sikernek tartják, amely ritkán adódik még a legnagyobb tapasztalattal rendelkező intézményekben is.
