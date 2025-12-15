Mégsem hozza, amit ígér? Meglepő eredmények az orvosi kannabiszról

Az orvosi kannabisz világszerte egyre több beteg számára válik elérhetővé, gyakran fájdalomcsillapítás, alvászavarok vagy pszichés panaszok enyhítése céljából. Bár az orvosi marihuána iránti bizalom folyamatosan nő, a friss kutatások szerint a hatékonyság sok esetben nem igazolt, miközben a kockázat, a mellékhatás és a függőség lehetősége továbbra is komoly szakmai kérdéseket vet fel, különösen a THC-tartalmú készítmények esetében - tájékoztat a New York Post.

Az orvosi kannabisz hatásait egyre több tudományos vizsgálat elemzi - Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Milyen kockázatai vannak az orvosi kannabisznak?

A kutatások alapján az orvosi kannabisz használata pszichés és testi kockázatokkal is járhat. Hosszú távon növelheti a szorongásos zavarok, a pszichotikus tünetek és bizonyos szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélyét, különösen nagy hatóanyag-tartalmú vagy rendszeresen használt készítményeknél.

Valóban hatékony az orvosi kannabisz fájdalomcsillapításra?

A jelenlegi tudományos bizonyítékok szerint az orvosi kannabisz fájdalomcsillapító hatása nem egyértelmű. Bár sok beteg számol be szubjektív javulásról, a klinikai vizsgálatok nem támasztják alá, hogy első vonalbeli kezelésként hatékony lenne akut vagy krónikus fájdalom esetén.

Milyen mellékhatásai lehetnek a THC-tartalmú készítményeknek?

A THC pszichoaktív hatása miatt a mellékhatások közé tartozhat a szorongás, koncentrációzavar, memória-romlás, hangulatingadozás, valamint bizonyos esetekben pszichotikus epizódok megjelenése. A kockázat különösen fiatalabb felhasználóknál és nagy dózis esetén emelkedik.

Kialakulhat-e függőség orvosi kannabisz használata során?

Az orvosi kannabiszt használók jelentős részénél kialakulhat függőség, főként THC-tartalmú termékek esetén. A rendszeres használat toleranciához és megvonási tünetekhez vezethet, különösen akkor, ha a használat hosszabb időn át napi szinten történik.

