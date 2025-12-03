6000 éves ősi hangszer rejtélyét fejthették meg — a hangja mindent megváltoztathat

A kutatók szerint a kagylókürtök nem csupán kommunikációs eszközként működtek, hanem az emberiség egyik legkorábbi ősi hangszere is lehetett, amely több ezer éven át fennmaradt. A 12 kagylót a katalóniai neolit településeken és bányákban találták, és a vizsgálatok alapján a Charonia lampas csigák természetes pusztulása után gyűjtötték be őket — tehát nem étkezési céllal, hanem szándékosan hangkeltésre – TheGuardian.

A 6000 éves kagylókürt lehet az egyik legkorábbi ősi hangszer, amelynek hangja mis a meglepően erőteljes és tiszta. Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Az ősi hangszer működése és különleges hangkísérletei

A kagylók csúcsát eltávolították, így igazi kürtként működtek. A hangzás alapján a modern francia kürthöz hasonlíthatók, és tökéletesen alkalmasak voltak távolsági kommunikációra, illetve egyfajta korai akusztikus jelrendszer létrehozására. A kutatók szerint ezek „az emberiség első hangtechnológiai eszközei” lehettek — olyan tárgyak, amelyek a túlélés mellett a közösségi élményt és az önkifejezést is szolgálták.

A novemberi akusztikai kísérletek során a kutatócsoport többféle hangformálási technikát tesztelt. Kiderült, hogy a kéz beillesztése a kagyló nyílásába mélyebb tónust eredményez, míg a t- vagy r-hangos befújás a hangszer „timbre-jét” változtatja meg. A kutatók felvételeket is készítettek, hogy vizsgálják az improvizációs lehetőségeket, illetve azt, mennyiben alkalmas a hangszer melodikus formák létrehozására.

A kagylókürtök zenei szerepe mellett fontos kommunikációs funkciójuk is lehetett: falvak között, bányák járataiban, vagy a környező földeken dolgozók jelezhettek velük. A kutatók szerint ezek a hangszerek egyszerre szolgáltak gyakorlati és közösségi célokat, és a neolit társadalmak mindennapi életének fontos eszközei lehettek.

A leletek különlegessége, hogy szinte azonos eszközök már 18 000 évvel ezelőtt is léteztek: a dél-franciaországi Marsoulas-barlangban talált Palaeolit kagylókürt szinte ugyanúgy működik, mint a katalóniai példányok. Ez arra utal, hogy az ősi hangszer evolúciója hihetetlenül hosszú ideig változatlan maradt — és egészen a 20. századig használatban volt, például Andalúziában áradások jelzésére.