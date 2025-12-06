Rejtélyes ősi lelet került elő: kivitték a fáraó holttestét a saját sírjából?

A sivatag mélyén, Tanis királyi nekropoliszában olyan kincs került elő, amelyhez foghatót évtizedek óta nem látott a világ. Az ősi lelet egy üresen maradt királyi sírban hevert: 225 rendkívül finoman kidolgozott funeráris figurát találtak, érintetlen formációban, közel 3.000 év után. A régészek szerint az egyiptomi felfedezés jelentősége felér egy történelemkönyvek újraírásával – írja a DailyMail.

Az ősi lelet — 225 érintetlen funeráris figura — az egyiptomi felfedezés egyik legjelentősebb darabja, amely új kérdéseket vet fel III. Sesonk temetkezési rejtélyéről. Fotó: FREDERIC PAYRAUDEAU / MFFT - EPHE/PSL

A figurák csillagszerű mintázatban és tökéletesen szabályos sorokban feküdtek, ami szándékos rituális elrendezésre utal. A lelet különösen különleges, mert a figurák több mint fele nő — királyi temetkezéseknél ez egészen szokatlan, és új kérdéseket vet fel a a Harmadik Átmeneti Kor jellegzetes temetkezési rítusai kapcsán.

Az ősi lelet új megvilágításba helyezi III. Sesonk eltűnésének homályos történetét

A sír ugyanakkor üres volt. A királyi jelvények egyértelműen bizonyítják, hogy a sír III. Sesonk-nak készült, ám a fáraó holttestét soha nem helyezték oda. Ezzel a felfedezés újra fellobbantja a régóta élő rejtélyt: mi történt a fáraóval, és miért maradt üres a saját királysírja?

A kutatást vezető Frederic Payraudeau szerint III. Sesonk uralma alatt véres hatalmi harcok dúltak, és könnyen lehet, hogy az utódlás felborult, így a fáraót végül nem ott temették el, ahová szánta magát. Más teóriák szerint a maradványait később helyezhették át, fosztogatás vagy politikai átrendeződés miatt.

A mostani eredmény azért is történelmi, mert közel 80 éve nem találtak Tanisban érintetlen funeráris figurákat. A csapat tíz napon át, éjjel-nappal dolgozott, hogy a törékeny darabokat sérülés nélkül emeljék ki. A tárgyakat hamarosan egy egyiptomi múzeumban állítják ki, ahol a látogatók saját szemükkel láthatják a fáraó temetkezésének titokzatos világát.

