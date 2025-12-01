Ezzel az egyszerű étkezési szokással meghosszabbíthatjuk az életünket

Az ősi módszert hatásosnak tartó Hyman szerint az okinavai emberek – akik a világon az egyik leghosszabb élettartammal büszkélkedhetnek – nem eszik tele magukat, és ez bizonyítottan csökkenti a krónikus betegségek kockázatát, javítja az emésztést, és segít megőrizni az egészséges testsúlyt – írja a Mirror.

Az ősi módszer lényege, hogy csak 80 százalékig lakunk jól

Az ősi módszerrel betegségeket kerülhetünk el

A doktor kiemeli, hogy a módszer nem bonyolult, csak tudatosabb étkezést igényel.

Lassabb evést, kisebb adagok felszolgálását és azt, hogy valóban figyeljünk a testünk jelzéseire. Hyman szerint így elkerülhető a túlevés, ami gyulladást okoz, és számos modern betegség egyik mozgatórugója lehet.

A módszer hívei állítják: kevesebb sóvárgást, stabilabb hangulatot és jobb közérzetet tapasztalnak. A szakember pedig arra biztat mindenkit, hogy próbálja ki ezt az apró változtatást, lehet, hogy épp ez hosszabbítja meg az életét.

A túl gyors evés következményei

Vannak, akik pillanatok alatt eltüntetik az ételt a tányérjukról, mások lassan, mondhatni komótosan rágnak meg minden falatot. A túlevés hosszú távon súlygyarapodással, sőt, akár komolyabb egészségügyi problémákkal is járhat.

