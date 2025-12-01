Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Meghalt Kálloy Molnár Péter, színész

evés

Ezzel az egyszerű étkezési szokással meghosszabbíthatjuk az életünket

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy világszerte ismert orvos és egészségügyi influenszer, Dr. Mark Hyman arra hívta fel követői figyelmét, hogy egy egészen egyszerű étkezési szokás is hozzájárulhat a hosszabb, egészségesebb élethez. A szakember szerint a titok az Okinaváról származó ősi módszerben rejlik, amelyet „Hara hachi bu”-nak neveznek, vagyis abban, hogy csak 80 százalékig lakunk jól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
evésbetegségmódszer

Az ősi módszert hatásosnak tartó Hyman szerint az okinavai emberek – akik a világon az egyik leghosszabb élettartammal büszkélkedhetnek – nem eszik tele magukat, és ez bizonyítottan csökkenti a krónikus betegségek kockázatát, javítja az emésztést, és segít megőrizni az egészséges testsúlyt – írja a Mirror

Az ősi módszer lényege, hogy csak 80 százalékig lakunk jól – Fotó: Unsplash
Az ősi módszer lényege, hogy csak 80 százalékig lakunk jól
Fotó: Unsplash

Az ősi módszerrel betegségeket kerülhetünk el

A doktor kiemeli, hogy a módszer nem bonyolult, csak tudatosabb étkezést igényel.

Lassabb evést, kisebb adagok felszolgálását és azt, hogy valóban figyeljünk a testünk jelzéseire. Hyman szerint így elkerülhető a túlevés, ami gyulladást okoz, és számos modern betegség egyik mozgatórugója lehet.

A módszer hívei állítják: kevesebb sóvárgást, stabilabb hangulatot és jobb közérzetet tapasztalnak. A szakember pedig arra biztat mindenkit, hogy próbálja ki ezt az apró változtatást, lehet, hogy épp ez hosszabbítja meg az életét. 

A túl gyors evés következményei

Vannak, akik pillanatok alatt eltüntetik az ételt a tányérjukról, mások lassan, mondhatni komótosan rágnak meg minden falatot. A túlevés hosszú távon súlygyarapodással, sőt, akár komolyabb egészségügyi problémákkal is járhat. 

Ezek lehetnek az okai az éjszakai evésnek

Sokan érzik úgy este, lefekvés előtt, vagy akár éjjel felébredve, hogy muszáj enniük valamit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!