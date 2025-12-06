Pont amikor mindenki UFO-król beszél… felgyullad a 84. Hangár környéke

A Roswell UFO-incidens egyik legfontosabb helyszínének számító Roswell Air Center területén csaptak fel a lángok csütörtök este, a hírhedt 84. Hangár közvetlen szomszédságában – írj a DailyMail.

Rejtélyes tűz a 84. Hangár mellett — a Roswell UFO-incidens legendája újra feléledt. Fotó:Illusztráció/Unplash

A riasztás 19:55-kor érkezett, és a hatóságok komoly veszélytől tartottak, mivel a közelben oxigénpalackokat és más veszélyes anyagokat tároltak. Emiatt gyorsan megnövelték a biztonsági zónát, és több épületet kiürítettek.

🚨 BREAKING: Fire at Hangar 84 Roswell Air Center Under Investigation



Late last night a fire broke out at a warehouse on the grounds of Roswell Air Center just south of the historic Hangar 84. Fire crews responded, evacuated nearby facilities, and secured the scene.



Authorities… pic.twitter.com/dC2ScljTlp — Skywatch Signal (@UAPWatchers) December 5, 2025

A tűzoltók 21:45-re megfékezték a tüzet, de továbbra sem ismert, mi okozta a lángokat. Sérültekről nincs hír, és az sem derült ki, érintette-e a tűz a környék esetleges történelmi jelentőségű tárgyait.

„Bizonyítékot tüntetnek el” — állítják sokan

Amint megjelent a hír, az internet pillanatok alatt megtelt összeesküvés-elméletekkel.

Redditen valaki így kommentált:

„Most égetik el a bizonyítékot.”

Egy másik hozzászóló azt írta:

„Lehet, hogy 80 éve tároltak ott földönkívülieket, aztán amikor kijött egy dokumentumfilm, úgy döntöttek: fiúk, lebuktunk, gyújtsuk fel és tűnjünk el.”

Az X-en pedig ez a poszt terjedt:

„Nem különös, milyen ‘véletlen’, hogy amikor az emberek egyre többet kérdeznek a múltunkról… hirtelen rejtélyes tűz üti fel a fejét a 84. Hangár mellett?”

A hatóságok egyelőre nem árultak el újabb részleteket.

Miért ekkora legenda a Roswell UFO-incidens?

Az 1947-es Roswell UFO-incidens a világ egyik legismertebb rejtélyévé vált. A történet akkor robbant be, amikor az amerikai hadsereg azt közölte: egy „repülő csészealj” roncsai kerültek elő egy közeli ranch-en.

A Roswell Daily Record címlapon hozta a hírt, Major Jesse Marcel pedig különös, fémes, könnyű, mégis szilárd darabokról számolt be, amelyek nagy területen szóródtak szét.

Egy nappal később a hadsereg visszakozott, és azt állította, hogy mindössze egy időjárási ballon zuhant le. Ez indította el a kormányzati eltussolásról szóló találgatásokat, és azt a legendát, amely szerint a roncsokat — sőt, esetleges földönkívüli maradványokat — a 84. Hangárban helyezték el.

A későbbi vizsgálatok szerint a roncs valójában a titkos Project Mogul ballonrendszerhez tartozott, amely a szovjet atomrobbantások hangjeleit próbálta érzékelni. A közvélemény azonban azóta sem engedi el a történetet.