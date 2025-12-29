Öszvér és mobiltelefon: sokkoló hegyi baleset történt

Az eset december 26-án történt a Beigao Peak egyik keskeny, meredek kőlépcsős szakaszán, amely a Caishen Temple felé vezet. A videón látható, ahogy a férfi az ösvény szélén áll, teljesen a mobiltelefonjára koncentrálva, miközben egy mögötte érkező öszvér közeledik, és más látogatók megpróbálnak elhaladni mellette – írja a DailyMail.

Öszvér okozta a balesetet a hegyi ösvényen – a telefonját néző turista a mélybe zuhant Kínában Fotó:Illusztráció/Unplash

Eközben egy öszvér, amelyet egy idős hajtó vezetett felfelé, megpakolva különböző csomagokkal, lassan megközelítette hátulról. Bár az állat közvetlenül nem ütközött neki, a kilógó rakomány eltalálta a férfit, aki elvesztette egyensúlyát, megcsúszott, majd lezuhant az ösvény melletti meredek lejtőn.

Öszvér okozta baleset a Beigao Peaken – nehézkes mentés a szűk hegyi úton

A balesetet követően a közelben tartózkodó turisták azonnal segítséget nyújtottak, és riasztották a mentőket. Az öszvér miatt lezuhant turista nehezen megközelíthető helyre esett, ezért a mentés is időigényes volt.

A sérültet kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

A Beigao Peak ezen szakaszán rendszeresen közlekednek öszvérek, amelyek árut szállítanak a templomhoz vezető úton. A helyi hatóságok szerint naponta kétszer ellenőrzik az útvonalat rendőrök, önkéntesek és biztonsági személyzet, különös figyelmet fordítva a figyelmeztető táblákra és a vészhelyzeti felszerelésekre.

Online vita és tanulságok

A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, heves vitát indítva az öszvérekkel közös hegyi ösvények biztonságáról és a mobiltelefon-használat kockázatairól. Sokan szerint az eset ismét rámutat arra, hogy veszélyes terepen egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat.

