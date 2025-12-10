Ezek voltak Ozzy Osbourne utolsó szavai

A rocktörténelem egyik legnagyobb alakja életének utolsó óráiról most először beszélt az özvegye. Sharon Osbourne Piers Morgan műsorában idézte fel, hogy Ozzy egész éjszaka rosszul volt: többször a fürdőbe rohant, gyenge volt, és láthatóan szenvedett. Hajnal 4:30 körül még felébresztette Sharont — ezek voltak az utolsó pillanatok Ozzy Osbourne halála előtt, amikor még szavakat tudott formálni – írja a Bild.

Sharon megtörten beszélt arról, hogyan élte át Ozzy Osbourne halála előtti utolsó pillanatokat Fotó: TSUYOSHI YOSHIOKA / Yomiuri

„Csókolj meg… ölelj át” — Ozzy Osbourne halála előtt elhangzott szavai mindent meghatároztak

Sharon szerint Ozzy Osbourne utolsó szavai egyszerre voltak gyengédek és szívszorítóak. A zenész ezután — minden orvosi tiltás ellenére — lement a ház edzőtermébe, hogy elvégezze szokásos hajnali cross-trainer edzését. Szervezete azonban már nem bírta a terhelést.

Percekkel később Sharon sikítást hallott. Leszaladva azt látta, hogy Ozzy mozdulatlanul fekszik az edzőgép mellett.

A mentők megpróbálták újraéleszteni, de esély sem volt: a legendás zenész szívleállásban halt meg.

Sharon azt is elárulta, hogy Angliában dolgozó új orvosi csapatuk korábban már közölte Ozzynak: a július 5-i birminghami búcsúkoncert olyan terheléssel járna, amelyet a teste már nem viselne el.

Ennek ellenére a zenész mindenképp utoljára színpadra akart állni szülővárosában. Két héttel később meghalt.

Ozzy Osbourne története: a birminghami munkásfiútól a heavy metal királyáig

76 éves korában meghalt a Black Sabbath legendás frontembere, aki a heavy metal egyik legnagyobb hatású alakjaként vált világhírűvé. Ozzy Osbourne élete tele volt sikerekkel, botrányokkal, betegségekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Most felidézzük, hogyan lett a birminghami munkásfiúból a rocktörténelem örök ikonja.

Elhunyt Ozzy Osbourne, a heavy metal ikonja

76 éves korában meghalt a heavy metal ikonja, a Black Sabbath legendás frontembere, aki évtizedek óta küzdött komoly egészségügyi problémákkal. Ozzy Osbourne több baleseten, kórházi kezelésen és súlyos betegségen esett át, de még így is folytatta a zenélést, ameddig tudta.