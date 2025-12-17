Palkovics László szintet lépett: 100%-ban AI-generált videósorozatot indított a kormánybiztos

A videósorozat technikai különlegessége, hogy a legutolsó pixelig – az avatártól a vágóképekig – generatív algoritmusok segítségével készült, demonstrálva a technológia fejlettségét.

Forrás: Mesterséges Intelligenciáért Felelős Kormánybiztosi Iroda

„Az MI használata alapkompetencia” A sorozat célja nem az öncélú technológiai erődemonstráció, hanem a hiánypótló ismeretterjesztés. A kormánybiztos szerint a mesterséges intelligencia ismerete ma már olyan elengedhetetlen készség, mint az írás vagy az olvasás. „Fontos, hogy ez a tudás mindenki számára elérhető legyen, mert aki ebből kimarad, az a jövő lehetőségeiből marad ki” – fogalmazott Palkovics László.

A „digitális Palkovics” közérthető formában mutatja majd be a teljes innovációs ökoszisztémát és a technológia hatását a mindennapokra.

A tematikus videók mellett a legfrissebb technológiai aktualitások is helyet kapnak, így a nézők első kézből értesülhetnek a világban zajló digitális változásokról.