Pamela Anderson kitálalt Liam Neesonnal való kapcsolatáról

Pamela Anderson a People magazinnak adott interjúban beszélt arról, hogy kapcsolatuk ugyan rövid volt, mégis mély benyomást hagyott benne Liam Neeson. A sztár elmondta: augusztusban találkoztak utoljára, amikor Neeson meglepetésszerűen felbukkant a Williamstown Theatre Festival előadásán, hogy megnézze Anderson szereplését a „Camino Real” című darabban. Mint fogalmazott, a kettőjük között egykor fellángolt románc mára szeretetteljes támogatássá alakult, és biztos benne, hogy mindig részei lesznek egymás életének – írja a Page Six.

Pamela Anderson és Liam Neeson

Fotó: CINDY ORD / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pamela Anderson és Liam Neeson múltja

A két színész közötti kémia már akkor feltűnt a közönségnek, amikor együtt reklámozták közös filmjüket, a Csupasz pisztoly újabb részét. Anderson most megerősítette:

kizárólag a forgatás befejezése után kerültek közelebb egymáshoz.

Elmondása szerint egy „intim hetet” töltött Liam Neeson New York állambeli otthonában, bár hangsúlyozta, hogy külön szobában aludt, és az asszisztensek, családtagok is jelen voltak a házban. A hét során a színésznő szívesen kertészkedett, amit Neeson különösen nagyra értékelt.

„A jövő Mrs. Neesonja” – a románc csúcspontjai

A kapcsolat olyannyira intenzív volt, hogy egy vacsorán Neeson tréfásan – vagy talán nem is annyira tréfásan –

„a leendő Mrs. Neesonként” mutatta be Anderson-t.

Bár a románc gyorsan véget ért, mindketten kellemes emlékként őrzik.

A „romantikus elveszett hét” után külön utakon folytatták a munkát, majd a film promóciós körútján újra találkoztak. A kamerák előtt látványosan összebújtak, kézen fogva jelentek meg, sőt még egy játékos puszit is váltottak.

Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolata: őszinte részletek

A színésznő szerint kettejük kapcsolata egyáltalán nem volt reklámfogás.

Valódi érzelmek voltak köztünk

– mondta Anderson, aki azt is elárulta, hogy minden nap örömmel ment a forgatásra Neeson miatt. A Baywatch egykori sztárja többször is a „tökéletes úriemberként” írta le Neesont.

„Mindig támogatni fogjuk egymást”

Anderson elárulta: Neeson nemcsak korábban volt kedves hozzá, hanem a mai napig figyelemmel kíséri a pályáját, és rendkívül büszke rá. A sztár biztos benne, hogy bármennyire is más irányt vett az életük, kapcsolatuk egyfajta baráti, tiszteletteljes kötelék marad.