Döbbenet, nevet váltana Pamela Anderson

Bizonyára kevesen tudják, hogy a kanadai színésznő, Pamela Anderson finn gyökerű.

Pamela Anderson büszke finn gyökereire

Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az egykori szexszimbólum most azt tervezi, hogy Hyytiäinenre változtatja a névét. Ez volt Anderson családjának eredeti vezetékneve, amelyet felmenői viseltek még akkor, amikor Finnországból bevándoroltak Kanadába. A család az új kontinensen – az Anderson név felvételével – jobban beilleszkedhetett a környezetbe – írja az Unilad.

Pamela Anderson beszél finnül

De nem pusztán egy szimpla névváltoztatásról van szó: a Baywach korábbi sztárját gyerekként nagyon szoros kapcsolat fűzte finn nagyapjához, Herman Hyytiäinen-hez.

Ő tanította meg neki a finn nyelvet, amit az 58 éves színésznő akkoriban varázslatosnak érzett, hisz úgy gondolta: senki más nem értheti.

Pamela Anderson elmondása szerint annak idején, amikor még gyerek volt, finn-angol kis zsebszótárral járkált, hogy lenyűgözze nagypapáját új szavakkal. A nagyapa halála után azonban ez a nyelv, mintha vele együtt eltűnt volna.

Bár a szándék világos, a névváltoztatást Anderson még nem tudta véghez vinni, bár azt nem árulta el, hogy pontosan miért. A család vagy a hivatalok részéről lehetett probléma, de az is előfordulhat, hogy a média- és rajongói elvárások volt az oka.

Ez a gesztus – ugyanakkor – jól illeszkedik a művésznő korábbi kijelentéseihez: többször is utalt már rá, hogy identitásában fontos számára a finn örökség, gyökerei felkutatása, valamint az, hogy visszataláljon önmagához.

Hogy hivatalosan is Pamela Hyytiäinenként szerepel-e majd a korábbi szexi színésznő, az egyelőre kérdéses, de a gesztus egyértelmű: a színésznő vissza akar térni az alapjaihoz, múltjához és identitásához.

