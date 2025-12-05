Tudta, hogy ezzel az édességgel gátat vethet a pánikrohamnak?

A savanyú édességek hatása valójában egy egyszerű trükkön alapul: elterelik a figyelmet. Szakértők szerint pánikrohamkor az amigdala – az agy „riasztórendszere” – túlreagálja a helyzetet. Ilyenkor bármi, ami erős és hirtelen érzékszervi impulzust ad, megakaszthatja a szorongó gondolatspirált, hívta fel a figyelmet a healt.com.
Elnyomja a pánikrohamot az intenzív ízinger
Dr. Toya Roberson-Moore pszichiáter szerint a savanyú cukorka „intenzív, azonnali ízingert ad, ami elnyomja a félelemérzetet, és visszaengedi a kontrollt a gondolkodó agyi területekhez”. Magyarán: az agy hirtelen a szájban lévő ízrobbanásra koncentrál, nem pedig a félelemre.
Egyetlen savanyú cukorka képes kirántani valakit a szorongás örvényéből és visszahúzni a jelenbe
– magyarázza a téma másik szakértője, John Delony.
Mitől működhet még jobban a módszer?
A szakértők szerint az élményt további érzékszervi „földelési technikákkal” is lehet erősíteni, például egy textúrált tárgy fogdosásával, nyújtással, vagy mondjuk lassú, váltakozó izomfeszítéssel (progresszív izomrelaxáció). Ezek együtt képesek megtörni a pánik rövid ciklusát és visszahozni a tudatot a valóságba.
A pszichiáterek hangsúlyozzák: bár a savanyú cukorka rövid távon segíthet, önmagában nem gyógyítja meg a szorongást. Sőt, ha valaki minden helyzetben édességhez nyúl, az akár ártalmas védekező mechanizmussá is válhat. A túl sok cukorfogyasztásnak ráadásul fizikai következményei is lehetnek: például vércukorszint-ingadozás, ami remegést, heves szívdobogást, ingerlékenységet okoz – ezek pedig könnyen összekeverhetők a szorongás tüneteivel; túlzott kalóriabevitellel járhat; illetve a túl sok cukor csökkentheti az agy BDNF-szintjét, amely fontos szerepet játszik a szorongás csökkentésében. Vagyis a „cukorka-terápia” könnyedén visszaüthet.
Mi segíthet hosszú távon?
A szakértők szerint a savanyú cukorka maximum „tűzoltásra” jó, de a tartós megoldás ennél sokkal összetettebb. A legbiztosabb módszerek közé tartozik:
- a kognitív viselkedésterápia (CBT)
- a tudatos jelenlét vagy más kifejezéssel az éber figyelem és a meditáció
- a mély légzés és a progresszív relaxáció (az izmok tudatos megfeszítése és elernyesztése)
- a rendszeres testmozgás
Dr. Roberson-Moore szerint a cél az, hogy az ember megtanulja felismerni, mikor nincs valódi veszély, és hogy a szorongásos reakció leállítható tudatos technikákkal. A savanyú cukorka valóban segíthet a pánikroham pillanatnyi csökkentésében, meggátolásában, dee nem helyettesíti a terápiát, és a túlzott fogyasztása akár fokozhatja is a szorongást.
