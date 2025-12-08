Sokkoló rablás a reptéren, egy kislány is rosszul lett

A rendőrség közlése szerint a támadók a liftben kaptak össze az áldozatukkal, majd a bőrönddel együtt elmenekültek – de előtte bevetették a paprikasprayt, aminek következtében a környezetükben tartózkodók egytől egyig köhögni, fulladozni kezdtek. Összesen 21 embert kellett ellátni, köztük egy hároméves kislányt, öten kórházba kerültek. Szerencsére senki sincs életveszélyben. Egy 31 éves férfit őrizetbe vettek, a további elkövetőket még keresik, számolt be a BBC.

A repülőtéri rablók paprikasprayt is bevetettek (illusztráció) – Fotó: BERND WEISSBROD / DPA

Paprikaspray a levegőben: azt hitték az utasok, terrortámadás közepébe csöppentek

A helyszínen tartózkodó Tom Bate szerint a támadók „feketében voltak, és átfutottak a tömegen”, majd eltűntek egy ajtón át.

Amint elmentek, mindenki köhögni kezdett. Égő érzést éreztem a torkomban. Fogalmam sem volt, mi történik

– mondta.

Egy másik szemtanú, az amerikai Fin Fraser úgy fogalmazott:

Olyan volt, mintha egy James Bond-filmbe csöppentem volna. Fegyveres rendőrök rohangáltak, benéztek az autókba, mindenki feszült volt.

A közösségi médiába felkerült videókon nagy erejű rendőri jelenlét, tűzoltók és egy megbilincselt férfi látható. A hatóságok hangsúlyozták: nem terrorcselekményről van szó, hanem egy elfajult vitáról, majd egy rablás következményéről.

Óriási fennakadások: lezárt parkoló, leállt vonatok

A támadás miatt a Heathrow Express vasúti közlekedés és az Elizabeth metróvonal több szakaszon leállt, a parkolót lezárták, és órákig komoly torlódások alakultak ki. A repülőtér arra kérte az utasokat, hogy számítsanak késésekre, és ellenőrizzék járataikat. A buszokra várók közül többen azt mondták a brit sajtónak, hogy három órát is sorban álltak, mire eljutottak a hosszú távú parkolóba – a szokásos 15 perc helyett.

Sarah Jones, a brit rendészeti miniszter együttérzését fejezte ki az érintetteknek, és megköszönte a rendőrök, tűzoltók és mentők „villámgyors és bátor” fellépését.

