Sokkoló rablás a reptéren, egy kislány is rosszul lett

A rendőrség közlése szerint a támadók a liftben kaptak össze az áldozatukkal, majd a bőrönddel együtt elmenekültek – de előtte bevetették a paprikasprayt, aminek következtében a környezetükben tartózkodók egytől egyig köhögni, fulladozni kezdtek. Összesen 21 embert kellett ellátni, köztük egy hároméves kislányt, öten kórházba kerültek. Szerencsére senki sincs életveszélyben. Egy 31 éves férfit őrizetbe vettek, a további elkövetőket még keresik, számolt be a BBC.
Paprikaspray a levegőben: azt hitték az utasok, terrortámadás közepébe csöppentek
A helyszínen tartózkodó Tom Bate szerint a támadók „feketében voltak, és átfutottak a tömegen”, majd eltűntek egy ajtón át.
Amint elmentek, mindenki köhögni kezdett. Égő érzést éreztem a torkomban. Fogalmam sem volt, mi történik
– mondta.
Egy másik szemtanú, az amerikai Fin Fraser úgy fogalmazott:
Olyan volt, mintha egy James Bond-filmbe csöppentem volna. Fegyveres rendőrök rohangáltak, benéztek az autókba, mindenki feszült volt.
A közösségi médiába felkerült videókon nagy erejű rendőri jelenlét, tűzoltók és egy megbilincselt férfi látható. A hatóságok hangsúlyozták: nem terrorcselekményről van szó, hanem egy elfajult vitáról, majd egy rablás következményéről.
Óriási fennakadások: lezárt parkoló, leállt vonatok
A támadás miatt a Heathrow Express vasúti közlekedés és az Elizabeth metróvonal több szakaszon leállt, a parkolót lezárták, és órákig komoly torlódások alakultak ki. A repülőtér arra kérte az utasokat, hogy számítsanak késésekre, és ellenőrizzék járataikat. A buszokra várók közül többen azt mondták a brit sajtónak, hogy három órát is sorban álltak, mire eljutottak a hosszú távú parkolóba – a szokásos 15 perc helyett.
Sarah Jones, a brit rendészeti miniszter együttérzését fejezte ki az érintetteknek, és megköszönte a rendőrök, tűzoltók és mentők „villámgyors és bátor” fellépését.
Taxis támadta meg a buszsofőrt, a paprikaspray is előkerült
Egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait, aminek megálljt kell parancsolnunk! – írta Hegyi Zsolt, a A MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. A cégvezető arra reagált, hogy támadás ért egy buszsofőrt a Keleti pályaudvarnál, az elkövető ezúttal egy agresszív taxis volt, adtunk hírt az Origón még szeptemberben.
Paprikaspray-támadás történt egy tokiói bevásárlóközpontban, rengetegen kerültek kórházba
A japán hatóságok pénteken őrizetbe vettek egy férfit, miután paprikasprayt használt egy vita során egy bevásárlóközpontban, Tokió közelében, írtuk meg még májusban az Origón.