Parajd nagy bejelentést tett: hamarosan újra látogatható lehet a Sószoros!

Parajd hosszú évek óta vonzza a látogatókat gyógyhatású sóbányájával és egyedülálló természeti képződményeivel. A Sószoros azonban a tavalyi sóbánya-katasztrófa miatt jelenleg lezárt állapotban van. A szurdok alsó része – ahol a régi bánya és a Wellness-központ bejárata található – akár négy-öt évig is zárva maradhat. Ugyanakkor a felső, Korond felőli rész nagy eséllyel biztonságos, és ha a hatóságok csökkentik a vészhelyzeti zónát, tavasszal újra megnyílhat a látogatók előtt – tájékoztat a Maszol.
A Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület és a geológus szakértők jelenleg azon dolgoznak, hogy a veszélyeztetett terület pontos határait újraértékeljék.
Parajdi Sószoros megnyitása?
Moldován László, a turisztikai egyesület elnöke szerint a szurdok körül kialakult félelem túlzott, hiszen a veszélyzóna valójában csupán egy szűk, körülbelül 150 méteres átmérőjű területet érint. Ennek ellenére a teljes Sószoros lezárásra került.
A jelenlegi helyzet fő pontjai:
- a szurdok alsó része biztosan zárva marad több évig,
- a felső szakasz megnyitható lehet a Korond felőli bejárattal,
- a hatóságok új térképet készítenek a valós veszélyzónáról,
- a turisták egyelőre a kialakult kockázatok miatt nem látogathatják a területet.
A cél az, hogy Parajd ne veszítse el turisztikai vonzerejét, és a látogatók újra biztonságosan élvezhessék a tanösvényeket.
A fejlesztések egy része megsemmisült – mégis van remény
A Sószoros korábban új, látványos tanösvényekkel gazdagodott, ám a 2024-es katasztrófa ezek egy részét elpusztította. A Legendák útja tanösvény negyede ment tönkre, több információs tábla és szabadtéri elem is megsemmisült. A szakemberek azonban számos berendezést sikeresen „kimenekítettek”, és készen állnak a helyreállítás támogatására.
Madár Zsolt, a Hargita-hegység Közösségi Fejlesztési Társulás vezetője hangsúlyozta, hogy készek anyagi és szakmai támogatást nyújtani a megmenthető részek felújításához.
Parajd új esélye a turizmusban
A szoros látnivalói nemcsak természeti értékek, hanem a helyi turizmus fontos alappillérei is. A szakemberek remélik, hogy a felső bejárat megnyitása új lendületet ad majd a térségnek, és visszacsábítja azokat a turistákat, akik a korábbi veszélyhelyzeti hírek miatt bizonytalanabbá váltak.
A teljes újranyitás azonban még időbe telhet, és a hatóságok döntésétől függ. Addig is a szakértők egyértelmű figyelmeztetése érvényes:
A jelenlegi állapotában senki ne lépjen be a Sószorosba!
A hiányos pallók, a csúszós terep és a sós tavak komoly balesetveszélyt jelentenek.
Kapcsolódó tartalmaink:
Riasztó helyzet alakult ki a székelyföldi Parajdon, miután a korábbi vízbetörésben súlyosan megrongálódott sóbányából most már metángáz és kénhidrogén is szivárog a felszínre. A községben napok óta szúrós, fullasztó szag terjeng, szó szerint nagyon büdös van, amitől sok lakos pánikba esett. Attól tartanak, hogy robbanás vagy mérgezés történhet.
Újjáépítési terv kidolgozását kéri a bányakatasztrófa által sújtott erdélyi Parajd és térsége számára a román kormánytól a korrupcióellenes megmozdulásokat szervező Declic közösség. Az online petíciót eddig több mint tízezren írták alá.