Parajd nagy bejelentést tett: hamarosan újra látogatható lehet a Sószoros!

Parajd hosszú évek óta vonzza a látogatókat gyógyhatású sóbányájával és egyedülálló természeti képződményeivel. A Sószoros azonban a tavalyi sóbánya-katasztrófa miatt jelenleg lezárt állapotban van. A szurdok alsó része – ahol a régi bánya és a Wellness-központ bejárata található – akár négy-öt évig is zárva maradhat. Ugyanakkor a felső, Korond felőli rész nagy eséllyel biztonságos, és ha a hatóságok csökkentik a vészhelyzeti zónát, tavasszal újra megnyílhat a látogatók előtt – tájékoztat a Maszol.

Parajdi Sószoros

Fotó: Digital MS / Youtube / Képkivágás

A Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület és a geológus szakértők jelenleg azon dolgoznak, hogy a veszélyeztetett terület pontos határait újraértékeljék.

Parajdi Sószoros megnyitása?

Moldován László, a turisztikai egyesület elnöke szerint a szurdok körül kialakult félelem túlzott, hiszen a veszélyzóna valójában csupán egy szűk, körülbelül 150 méteres átmérőjű területet érint. Ennek ellenére a teljes Sószoros lezárásra került.

A jelenlegi helyzet fő pontjai:

a szurdok alsó része biztosan zárva marad több évig ,

a felső szakasz megnyitható lehet a Korond felőli bejárattal,

a hatóságok új térképet készítenek a valós veszélyzónáról,

a turisták egyelőre a kialakult kockázatok miatt nem látogathatják a területet.

A cél az, hogy Parajd ne veszítse el turisztikai vonzerejét, és a látogatók újra biztonságosan élvezhessék a tanösvényeket.

A fejlesztések egy része megsemmisült – mégis van remény

A Sószoros korábban új, látványos tanösvényekkel gazdagodott, ám a 2024-es katasztrófa ezek egy részét elpusztította. A Legendák útja tanösvény negyede ment tönkre, több információs tábla és szabadtéri elem is megsemmisült. A szakemberek azonban számos berendezést sikeresen „kimenekítettek”, és készen állnak a helyreállítás támogatására.

Madár Zsolt, a Hargita-hegység Közösségi Fejlesztési Társulás vezetője hangsúlyozta, hogy készek anyagi és szakmai támogatást nyújtani a megmenthető részek felújításához.

Parajd új esélye a turizmusban

A szoros látnivalói nemcsak természeti értékek, hanem a helyi turizmus fontos alappillérei is. A szakemberek remélik, hogy a felső bejárat megnyitása új lendületet ad majd a térségnek, és visszacsábítja azokat a turistákat, akik a korábbi veszélyhelyzeti hírek miatt bizonytalanabbá váltak.