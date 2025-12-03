Nem is gondolná, hogy mi az alapja egy jól működő, hosszú távú párkapcsolatnak

A szakértők szerint egy valóban jól működő, mély és kiteljesedett párkapcsolat három részből áll: szexualitásból, szeretetből és a közösen megélt mindennapokból. Egyszerűnek tűnik, mégis sok pár már a kezdeteknél elakad. Gyakori, hogy egy terület szárnyal, miközben a másik kettő összeomlik – és ilyenkor indulnak a problémák, a bizonytalanságok és az eltávolodás, írja a focus.de.

Egy hosszú párkapcsolat alapja a szexualitás, állítja a téma egyik rutinos szakértője (illusztráció) – Fotó: pexels.com

Amikor csak egy terület működik, a párkapcsolat már veszélyben van

A szakértő szerint a legtöbb pár ott hibázik, hogy egyetlen területre koncentrál, tipikusan a szexualitásra – vagy éppen ellenkezőleg: teljesen háttérbe szorítja azt. A kezdeti fellángolás után pedig sokaknál megindul a küzdelem az ágyban.

Különösen a nők részéről erős az igény arra, hogy a testi vágy mély érzelmi kötődéssel kapcsolódjon össze. De ez sokszor meghiúsul, mert sokan gyerekkorukban „bezárták a szívüket”, és felnőttként már nehezebben engedik át magukat az intimitásnak, ezért gyakran szakember segítsége kell ahhoz, hogy a gátak feloldódjanak. Ennek hiányában azonban a vágy is kihunyhat – nem egyik napról a másikra, hanem lassan, észrevétlenül.

Megdöbbentő, de a szexualitás a legfontosabb

A szakértő több mint 35 év tapasztalatával állítja: „A boldog párkapcsolat első és legfontosabb pillére a szexualitás.” Szerinte a legtöbben hibás sorrendet követnek, amikor először a szív szeretetére, a romantikára, vagy a mindennapi összhangra koncentrálnak. Úgy véli, ha a szexualitás működik, akkor könnyebb megnyitni a szívet, és csak ezután válik valóban gördülékennyé a közös élet irányítása.

A logikája egyszerű: amikor a párkapcsolat fizikai része harmonikus, minden más konfliktus is könnyebben oldódik.

Ha a három terület összeér – valódi, megtartó szerelem születik

Ha egy párnak sikerül a vágyat életben tartani, mély szívkapcsolatot, azaz erős szeretetet kialakítani, és a mindennapokat közösen, egyenrangú felekként vinni, akkor olyan kapcsolat jön létre, amely nemcsak túlélni képes, hanem valóban megtartó, kielégítő és hosszú távon boldog lesz.

