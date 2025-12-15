Pánik a fedélzeten, váratlan potyautas miatt kellett megszakítani az utat – videó

Hírlevél
38 perce
Hívatlan vendég miatt kellett megszakítani egy repülő útját a napokban. Az utasok felszállás után vették észre, hogy egy hatalmas patkány szaladgál a fedélzeten.
Törölni kellett a KLM légitársaság egyik járatát, miután egy hatalmas patkány pánikot keltett az utasok között – írja a DailyMail

Fotó: Unsplash

Az Airbus A330-as járata 250 utast szállított volna december 10-én Amszterdamból Arubára, majd onnan Bonaire-re, de a potyautas miatt meg kellett szakítani az utat. A pilóta biztonságban letette a gépet Arubán, de tovább már nem engedték a járatot. 

A KLM szóvivője közölte, hogy elfogták és eltávolították a fedélzetről a patkányt, majd alaposan fertőtlenítették a gépet.  

A pórul járt utasokat elszállásolták, és mentesítő járattal szállították őket másnap tovább. 

Patkányok támadnak a vendégekre egy népszerű hotelben

Egy észak-írországi férfi birminghami útja rémálommá vált, amikor szállásán váratlanul kellemetlen élmények érték. Már az érkezése pillanatában egy patkány futott fel a lábán, amitől teljesen megrémült. A hotel üzemeltetője azonnal bocsánatot kért, és visszatérítést ajánlott fel számára. Magyarázatuk szerint a probléma a városban zajló szemétsztrájk következménye volt, és kizárólag az épületen kívüli területeket érintette.

Hajszálon múlt a katasztrófa

Majdnem összeütközött egy JetBlue utasszállító és az amerikai légierő egyik légi utántöltő repülőgépe Venezuela közelében. A Curaçaóról New Yorkba tartó járat pilótája szerint a légi incidenst az idézte elő, hogy a katonai gép váratlanul keresztezte a repülési útvonalukat, miközben nem volt bekapcsolva a jeladója.

 

