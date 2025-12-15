Pánik a fedélzeten, váratlan potyautas miatt kellett megszakítani az utat – videó

Törölni kellett a KLM légitársaság egyik járatát, miután egy hatalmas patkány pánikot keltett az utasok között – írja a DailyMail.

Fotó: Unsplash

Az Airbus A330-as járata 250 utast szállított volna december 10-én Amszterdamból Arubára, majd onnan Bonaire-re, de a potyautas miatt meg kellett szakítani az utat. A pilóta biztonságban letette a gépet Arubán, de tovább már nem engedték a járatot.

A KLM szóvivője közölte, hogy elfogták és eltávolították a fedélzetről a patkányt, majd alaposan fertőtlenítették a gépet.

A pórul járt utasokat elszállásolták, és mentesítő járattal szállították őket másnap tovább.

A rat was spotted in the cabin of a #KLM flight from #Amsterdam to #Aruba and #Bonaire earlier this week. The incident occurred on a flight that departed Amsterdam and was en route across the Atlantic when passengers and crew noticed a large rat in the cabin.



🎥 ©️Telegraaf pic.twitter.com/2apTAUU1W8 — FlightMode (@FlightModeblog) December 13, 2025

