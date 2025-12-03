Megalázták Pavarotti emlékét, özvegye teljesen kiakadt

A Pavarotti nevét viselő életnagyságú bronzszobor Pesaro főterén áll, ám az idei ünnepi időszakban különös helyzetbe került: térdig fagyott a karácsonyi jégpálya jegébe, plexifalakkal körbeépítve. A városvezetés szerint mulasztás okozta a helyzetet, az özvegy azonban megalázónak tartja, hogy a Pavarotti szobor így került a látványosság közepébe - tájékoztat a BBC.
Miért került Pavarotti szobra egy jégpályába?
A város központjába tervezett ideiglenes jégpálya kivitelezése során módosítani kellett az eredeti terveket, és végül a szobrot is bevonták a konstrukcióba.
A polgármester szerint a tervezők biztosították őt arról, hogy a szoborhoz nem nyúlnak, de a kivitelezési változtatások miatt mégis a pálya szerkezetébe került.
Miért háborodott fel Pavarotti özvegye a jégpálya miatt?
Nicoletta Mantovani szerint a megoldás nevetségessé tette férje emlékét, és megalázó, hogy a világhírű tenor alakját térdig jégbe fagyasztva állították közszemlére. Úgy véli, a döntés tiszteletlen és méltatlan egy olyan személyhez, aki egész Olaszországot képviselte a világ színpadain.
Hogyan reagált a polgármester a Pavarotti-szobor ügyére?
Andrea Biancini polgármester nyilvánosan bocsánatot kért a családtól, elismerve, hogy hibát követtek el. Korábban egy tréfás, manipulált fotót is megosztott a szoborról, jéghokizó testtartással – ezt utólag tévedésnek nevezte, és hangsúlyozta, nem volt célja senkit megsérteni.
Miért nem tudják elmozdítani a Pavarotti szobrot a jégpályáról?
A polgármester elmondása szerint a jégpálya már későn állt össze ahhoz, hogy a szobrot biztonságosan áthelyezzék vagy a pálya struktúráját megbontsák. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet csak az idei szezonra marad fenn, a jövőben azonban garantálják, hogy hasonló eset nem fordul elő.
Milyen körülmények között avatták fel Pavarotti szobrát?
A szobrot 2024 áprilisában avatták fel Pesaro főterén, a tenor özvegye és lánya jelenlétében. A helyszín és az időpont azért volt különösen jelentős, mert Pavarotti éveken át itt nyaralt, villával rendelkezett a városban, és díszpolgárként tisztelték.
