Megalázták Pavarotti emlékét, özvegye teljesen kiakadt

A Pavarotti nevét viselő életnagyságú bronzszobor Pesaro főterén áll, ám az idei ünnepi időszakban különös helyzetbe került: térdig fagyott a karácsonyi jégpálya jegébe, plexifalakkal körbeépítve. A városvezetés szerint mulasztás okozta a helyzetet, az özvegy azonban megalázónak tartja, hogy a Pavarotti szobor így került a látványosság közepébe - tájékoztat a BBC.

A világhírű tenor, Luciano Pavarotti egy zenei próbán

Fotó: CLAUDE DOUCE / Ina

Miért került Pavarotti szobra egy jégpályába?

A város központjába tervezett ideiglenes jégpálya kivitelezése során módosítani kellett az eredeti terveket, és végül a szobrot is bevonták a konstrukcióba.

A polgármester szerint a tervezők biztosították őt arról, hogy a szoborhoz nem nyúlnak, de a kivitelezési változtatások miatt mégis a pálya szerkezetébe került.

Miért háborodott fel Pavarotti özvegye a jégpálya miatt?

Nicoletta Mantovani szerint a megoldás nevetségessé tette férje emlékét, és megalázó, hogy a világhírű tenor alakját térdig jégbe fagyasztva állították közszemlére. Úgy véli, a döntés tiszteletlen és méltatlan egy olyan személyhez, aki egész Olaszországot képviselte a világ színpadain.

In Pesaro, the statue dedicated to opera singer Luciano Pavarotti ended up trapped in the ice skating rink.



Not content with this, the mayor invited citizens to "high-five" the statue while skating, sparking protests from Pavarotti's widow.



Nov 26, 2025 pic.twitter.com/6j4VjQ5bqU — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) November 26, 2025

Hogyan reagált a polgármester a Pavarotti-szobor ügyére?

Andrea Biancini polgármester nyilvánosan bocsánatot kért a családtól, elismerve, hogy hibát követtek el. Korábban egy tréfás, manipulált fotót is megosztott a szoborról, jéghokizó testtartással – ezt utólag tévedésnek nevezte, és hangsúlyozta, nem volt célja senkit megsérteni.

Miért nem tudják elmozdítani a Pavarotti szobrot a jégpályáról?

A polgármester elmondása szerint a jégpálya már későn állt össze ahhoz, hogy a szobrot biztonságosan áthelyezzék vagy a pálya struktúráját megbontsák. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet csak az idei szezonra marad fenn, a jövőben azonban garantálják, hogy hasonló eset nem fordul elő.

Milyen körülmények között avatták fel Pavarotti szobrát?

A szobrot 2024 áprilisában avatták fel Pesaro főterén, a tenor özvegye és lánya jelenlétében. A helyszín és az időpont azért volt különösen jelentős, mert Pavarotti éveken át itt nyaralt, villával rendelkezett a városban, és díszpolgárként tisztelték.