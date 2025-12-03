Hírlevél

Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Luciano Pavarotti

Megalázták Pavarotti emlékét, özvegye teljesen kiakadt

Pesaro ünnepi jégpályájának kialakítása váratlan következményekkel járt, amikor a főtéri bronzszobor a konstrukció részévé vált. A Pavarotti emlékére állított alkotás térdig a jégbe került, ami országos visszhangot váltott ki és a városvezetést magyarázatra késztette.
A Pavarotti nevét viselő életnagyságú bronzszobor Pesaro főterén áll, ám az idei ünnepi időszakban különös helyzetbe került: térdig fagyott a karácsonyi jégpálya jegébe, plexifalakkal körbeépítve. A városvezetés szerint mulasztás okozta a helyzetet, az özvegy azonban megalázónak tartja, hogy a Pavarotti szobor így került a látványosság közepébe - tájékoztat a BBC.

Luciano Pavarotti lors de l'enregistrement confidentiel du "sonnet de Pétrarque" de Liszt avant la diffusion dans l'émission "Le grand échiquier" Luciano Pavarotti during the confidential recording of Liszts "sonnet de Pétrarque" before the broadcast in the show "Le grand échiquier" (Photo by Claude Doucé / Ina via AFP)
A világhírű tenor, Luciano Pavarotti egy zenei próbán
Fotó: CLAUDE DOUCE / Ina

Miért került Pavarotti szobra egy jégpályába?

A város központjába tervezett ideiglenes jégpálya kivitelezése során módosítani kellett az eredeti terveket, és végül a szobrot is bevonták a konstrukcióba.

 A polgármester szerint a tervezők biztosították őt arról, hogy a szoborhoz nem nyúlnak, de a kivitelezési változtatások miatt mégis a pálya szerkezetébe került.

Miért háborodott fel Pavarotti özvegye a jégpálya miatt?

Nicoletta Mantovani szerint a megoldás nevetségessé tette férje emlékét, és megalázó, hogy a világhírű tenor alakját térdig jégbe fagyasztva állították közszemlére. Úgy véli, a döntés tiszteletlen és méltatlan egy olyan személyhez, aki egész Olaszországot képviselte a világ színpadain.

Hogyan reagált a polgármester a Pavarotti-szobor ügyére?

Andrea Biancini polgármester nyilvánosan bocsánatot kért a családtól, elismerve, hogy hibát követtek el. Korábban egy tréfás, manipulált fotót is megosztott a szoborról, jéghokizó testtartással – ezt utólag tévedésnek nevezte, és hangsúlyozta, nem volt célja senkit megsérteni.

Miért nem tudják elmozdítani a Pavarotti szobrot a jégpályáról?

A polgármester elmondása szerint a jégpálya már későn állt össze ahhoz, hogy a szobrot biztonságosan áthelyezzék vagy a pálya struktúráját megbontsák. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet csak az idei szezonra marad fenn, a jövőben azonban garantálják, hogy hasonló eset nem fordul elő.

Milyen körülmények között avatták fel Pavarotti szobrát?

A szobrot 2024 áprilisában avatták fel Pesaro főterén, a tenor özvegye és lánya jelenlétében. A helyszín és az időpont azért volt különösen jelentős, mert Pavarotti éveken át itt nyaralt, villával rendelkezett a városban, és díszpolgárként tisztelték.

