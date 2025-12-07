Pearl Harbor: A támadás, amely átírta a II. világháború menetét

1941. december 7-e olyan dátum, amely örökre beírta magát a történelembe. Ezen a napon támadta meg a japán császári haditengerészet az Egyesült Államok hawaii-i támaszpontját, Pearl Harbort. A támadás célja az amerikai csendes-óceáni haderő megbénítása volt, amit gondosan megterveztek. Ahelyett azonban, hogy visszatartotta volna az Egyesült Államokat, belesodorta az országot a második világháborúba, ezzel pedig alapjaiban változtatta meg a 20. század történelmét – írja a nationalww2museum.

Az amerikai flotta Pearl Harborban lángokban áll, 1941. december 7-én, miután japán repülőgépek bombatámadást indítottak az amerikai haditengerészeti bázis ellen Hawaiin.

Fotó: STF / AFP

Mi vezetett a támadáshoz?

Az 1930-as években az USA és Japán viszonya egyre feszültebbé vált. Japán hatalmas birodalmat akart kiépíteni Ázsia és a Csendes-óceán térségében, hogy megszerezze a működéséhez szükséges nyersanyagokat és stratégiai területeket.

Amikor Japán 1937-ben megtámadta Kínát, majd további terjeszkedésbe kezdett, az Egyesült Államok nem nézhette tovább tétlenül az eseményeket.

Hogy megfékezze Japánt, az USA gazdasági szankciókat vezetett be, köztük olajembargót – írja a pearlharbor.org. Mivel Japán szinte teljes mértékben importált olajra támaszkodott, ez óriási katonai és gazdasági veszélyt jelentett számára. A japán vezetés döntött: meg kell semmisíteni az amerikai Csendes-óceáni Flottát, mielőtt az akadályozhatná terjeszkedési terveiket.

Pearl Harbor: a meglepetésszerű támadás

1941. december 7-én hajnalban hat japán repülőgép-hordozóról több száz harci gép emelkedett a magasba. A célpont a Hawaii-szigeteken található Pearl Harbor haditengerészeti támaszpont volt, amely az amerikai csendes-óceáni védelem egyik legfontosabb központja volt.

A japán repülők elsőként a kikötőben állomásozó csatahajókat, majd a repülőtereket támadták, hogy megakadályozzák az amerikai gépek felszállását. A bombázások és torpedótámadások percek alatt hatalmas pusztítást okoztak; az USS Arizona csatahajó felrobbanása a tragédia egyik legismertebb momentuma lett.

Fotó: - / THE NATIONAL ARCHIVES

A meglepetésszerű támadás miatt a támaszponton szolgáló katonák többsége álmából ébredt a bombák hangjára. Matrózok és tengerészek százai küzdöttek azért, hogy társaikat kimentsék a süllyedő hajókból, miközben folyamatosan újabb támadások érték a kikötőt.

A támadásban 2400 amerikai katona és civil vesztette életét, több mint 1100-an megsebesültek.

Az amerikai flotta súlyos veszteségeket szenvedett: nyolc csatahajó rongálódott meg vagy süllyedt el, számos romboló és kisebb hajó semmisült meg, és több száz repülőgép vált harcképtelenné.