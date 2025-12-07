Pearl Harbor: A támadás, amely átírta a II. világháború menetét

1941. december 7-e olyan dátum, amely örökre beírta magát a történelembe. Ezen a napon támadta meg a japán császári haditengerészet az Egyesült Államok hawaii-i támaszpontját, Pearl Harbort. A támadás célja az amerikai csendes-óceáni haderő megbénítása volt, amit gondosan megterveztek. Ahelyett azonban, hogy visszatartotta volna az Egyesült Államokat, belesodorta az országot a második világháborúba, ezzel pedig alapjaiban változtatta meg a 20. század történelmét – írja a nationalww2museum.
Mi vezetett a támadáshoz?
Az 1930-as években az USA és Japán viszonya egyre feszültebbé vált. Japán hatalmas birodalmat akart kiépíteni Ázsia és a Csendes-óceán térségében, hogy megszerezze a működéséhez szükséges nyersanyagokat és stratégiai területeket.
Amikor Japán 1937-ben megtámadta Kínát, majd további terjeszkedésbe kezdett, az Egyesült Államok nem nézhette tovább tétlenül az eseményeket.
Hogy megfékezze Japánt, az USA gazdasági szankciókat vezetett be, köztük olajembargót – írja a pearlharbor.org. Mivel Japán szinte teljes mértékben importált olajra támaszkodott, ez óriási katonai és gazdasági veszélyt jelentett számára. A japán vezetés döntött: meg kell semmisíteni az amerikai Csendes-óceáni Flottát, mielőtt az akadályozhatná terjeszkedési terveiket.
Pearl Harbor: a meglepetésszerű támadás
1941. december 7-én hajnalban hat japán repülőgép-hordozóról több száz harci gép emelkedett a magasba. A célpont a Hawaii-szigeteken található Pearl Harbor haditengerészeti támaszpont volt, amely az amerikai csendes-óceáni védelem egyik legfontosabb központja volt.
A japán repülők elsőként a kikötőben állomásozó csatahajókat, majd a repülőtereket támadták, hogy megakadályozzák az amerikai gépek felszállását. A bombázások és torpedótámadások percek alatt hatalmas pusztítást okoztak; az USS Arizona csatahajó felrobbanása a tragédia egyik legismertebb momentuma lett.
A meglepetésszerű támadás miatt a támaszponton szolgáló katonák többsége álmából ébredt a bombák hangjára. Matrózok és tengerészek százai küzdöttek azért, hogy társaikat kimentsék a süllyedő hajókból, miközben folyamatosan újabb támadások érték a kikötőt.
A támadásban 2400 amerikai katona és civil vesztette életét, több mint 1100-an megsebesültek.
Az amerikai flotta súlyos veszteségeket szenvedett: nyolc csatahajó rongálódott meg vagy süllyedt el, számos romboló és kisebb hajó semmisült meg, és több száz repülőgép vált harcképtelenné.
Japán számára katonailag sikeres volt az akció, de stratégiai szempontból végzetes hibának bizonyult, mert a támadással harcba kényszerítette az Egyesült Államokat.
Másnap, 1941. december 8-án Franklin D. Roosevelt elnök történelmi beszédében gyalázatos napnak nevezte a támadást, majd az USA hadat üzent Japánnak. Ezzel az Egyesül Államok hivatalosan is belépett a második világháborúba.
A támadás helyszínén emlékhelyet létesítettek, ahol évente több millió látogató rója le tiszteletét az áldozatok előtt.