afrikai sertéspestis

Már a katonákat is be kellett vetni a halálos kór elleni védekezésbe

Spanyolországban már a hadsereget is bevetette a barcelonai térségbe, hogy megfékezzék a vaddisznók körében felbukkant fertőzést. A hatóságok szerint az afrikai sertéspestis megjelenését akár egy eldobott, fertőzött szendvics is okozhatta, ezért drákói intézkedéseket vezettek be a kór terjedésének megállítására.
afrikai sertéspestisSpanyolországvaddisznókatonaság

Nagy a baj, Spanyolország katonákat vetett be az afrikai sertéspestis elleni védekezésben.

The entrance of the Collserola natural park, near Barcelona, is seen closed with police tape after two wild boars infected with African Swine Fever (ASF) were found dead in the park, on November 29, 2025. Spain was scrambling today to limit the economic impact from an outbreak of African swine fever, a day after announcing its first cases in three decades in the Catalonia region. The regional authorities in Catalonia have set up two perimeters around the affected area and limited outdoor activities. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP), sertéspestis
Az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a hatóságok 6 kilométeres lezárt zónát hoztak létre
Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

A múlt héten két elhullott vaddisznónál mutatták ki a kórt a Barcelonához közeli természetvédelmi területen, a Collserola Parkban. Emiatt a hatóságok 6 kilométeres zónát hoztak létre a fertőzött terület körül, miközben további gyanús esetek laborvizsgálata zajlik. 

A riadalmat az okozza, hogy a kórokozó bejuthat a házi sertésállományba. 

Az afrikai sertéspestis – , ami több 30 év után jelent meg ismét a mediterrán országban –, bár ártalmatlan az emberre, gyorsan terjedhet a sertések és a vaddisznók között, ami jelentős gazdasági kockázatot jelent Spanyolországnak, a világ egyik legnagyobb sertéshús-exportőrének – írja a Reuters.

Emberek okozhatták a sertéspestis elterjedését

A védekezésbe körülbelül 117 főnyi katonai sürgősségi egységet vetnek be, akik csatlakoznak a közel 300 regionális rendőri, erdész és polgárőr szolgálathoz. A feladatuk drónokkal az állatok felkutatása, fertőtlenítése és a fertőzés terjedésének megakadályozása. 

A hatóságok szerint a fertőzés valószínűleg nem természetes eredetű volt, nem vándorló vaddisznók vagy fertőzött farmok útján terjedt, hanem emberi közvetítéssel. 

A gyanú szerint a kórokozó az utak mentén, emberek által eldobott fertőzött étellel – például egy szalámis vagy sonkás szendvics – került a természetbe.

Felfüggesztett húsexport

Amúgy Spanyolország elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztette bizonyos sertéshúsok exportját. A fertőzés helyszínétől számított 20 kilométeres körzetben működő farmokat szigorú működési és értékesítési korlátozások sújtják, mondta Luis Planas spanyol mezőgazdasági miniszter. A hatóságok folyamatosan vizsgálják a helyzetet, és akár további intézkedések is várhatók.

Nálunk a múlt hónapban a Baranya vármegyei Old közelében ejtettek el egy vaddisznót, amelyből kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát. Horvátországban pedig veszélyhelyzetet rendeltek el az afrikai sertéspestis felbukkanása miatt.

 

