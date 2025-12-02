Már a katonákat is be kellett vetni a halálos kór elleni védekezésbe

Nagy a baj, Spanyolország katonákat vetett be az afrikai sertéspestis elleni védekezésben.

Az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a hatóságok 6 kilométeres lezárt zónát hoztak létre

Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP

A múlt héten két elhullott vaddisznónál mutatták ki a kórt a Barcelonához közeli természetvédelmi területen, a Collserola Parkban. Emiatt a hatóságok 6 kilométeres zónát hoztak létre a fertőzött terület körül, miközben további gyanús esetek laborvizsgálata zajlik.

A riadalmat az okozza, hogy a kórokozó bejuthat a házi sertésállományba.

Az afrikai sertéspestis – , ami több 30 év után jelent meg ismét a mediterrán országban –, bár ártalmatlan az emberre, gyorsan terjedhet a sertések és a vaddisznók között, ami jelentős gazdasági kockázatot jelent Spanyolországnak, a világ egyik legnagyobb sertéshús-exportőrének – írja a Reuters.

Emberek okozhatták a sertéspestis elterjedését

A védekezésbe körülbelül 117 főnyi katonai sürgősségi egységet vetnek be, akik csatlakoznak a közel 300 regionális rendőri, erdész és polgárőr szolgálathoz. A feladatuk drónokkal az állatok felkutatása, fertőtlenítése és a fertőzés terjedésének megakadályozása.

A hatóságok szerint a fertőzés valószínűleg nem természetes eredetű volt, nem vándorló vaddisznók vagy fertőzött farmok útján terjedt, hanem emberi közvetítéssel.

A gyanú szerint a kórokozó az utak mentén, emberek által eldobott fertőzött étellel – például egy szalámis vagy sonkás szendvics – került a természetbe.

Felfüggesztett húsexport

Amúgy Spanyolország elővigyázatosságból ideiglenesen felfüggesztette bizonyos sertéshúsok exportját. A fertőzés helyszínétől számított 20 kilométeres körzetben működő farmokat szigorú működési és értékesítési korlátozások sújtják, mondta Luis Planas spanyol mezőgazdasági miniszter. A hatóságok folyamatosan vizsgálják a helyzetet, és akár további intézkedések is várhatók.

Nálunk a múlt hónapban a Baranya vármegyei Old közelében ejtettek el egy vaddisznót, amelyből kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát. Horvátországban pedig veszélyhelyzetet rendeltek el az afrikai sertéspestis felbukkanása miatt.