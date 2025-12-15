Hírlevél
Vérben úszott mindet – tragikus körülmények között találtak rá a legendás színészre

28 perce
Olvasási idő: 3 perc
Peter Greene halála váratlanul érte a filmes szakmát és a közvéleményt. A szörnyű tragédia körülményeiről újabb részletek váltak ismertté.
Ponyvaregényszínészvérhalál

Peter Greene amerikai színészt pénteken találták holtan New York-i lakásában. A rendőrség közlése szerint a 60 éves művész a Lower East Side-on található otthonában volt eszméletlen állapotban, amikor a hatóságok a helyszínre érkeztek. A színészt a mentők már nem tudták megmenteni, halálát a helyszínen megállapították - tájékoztat a Page Six.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 14: Peter Greene attends the "Green Book" New York Special Screening hosted by the Cinema Society at The Roxy Hotel Cinema on November 14, 2018 in New York City. Roy Rochlin/Getty Images/AFP (Photo by Roy Rochlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Peter Greene pályafutása során számos legendás rendezővel dolgozott együtt
Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Peter Greene halálának körülményei

A sajtóértesülések szerint a színészt arccal lefelé fekve találták meg a lakás padlóján, az arcán sérülések voltak, a helyszínen pedig vérnyomokra bukkantak. A beszámolók egy kézzel írt üzenetet is említenek, amelyet a holttest közelében találtak, és amely egy korábbi, New York-i bűnbandára utalt.

A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta: idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halál pontos okát az orvosszakértői vizsgálat fogja megállapítani.

Peter Greene pályafutása és emlékezetes szerepei

A veterán színész nevét a kilencvenes évek kultikus filmjei tették világszerte ismertté. Olyan alkotásokban szerepelt, mint Quentin Tarantino Ponyvaregény című filmje, a Maszk Jim Carrey és Cameron Diaz oldalán, valamint a Közönséges bűnözők.

