Vérben úszott mindet – tragikus körülmények között találtak rá a legendás színészre

Peter Greene amerikai színészt pénteken találták holtan New York-i lakásában. A rendőrség közlése szerint a 60 éves művész a Lower East Side-on található otthonában volt eszméletlen állapotban, amikor a hatóságok a helyszínre érkeztek. A színészt a mentők már nem tudták megmenteni, halálát a helyszínen megállapították - tájékoztat a Page Six.

Peter Greene pályafutása során számos legendás rendezővel dolgozott együtt

Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Peter Greene halálának körülményei

A sajtóértesülések szerint a színészt arccal lefelé fekve találták meg a lakás padlóján, az arcán sérülések voltak, a helyszínen pedig vérnyomokra bukkantak. A beszámolók egy kézzel írt üzenetet is említenek, amelyet a holttest közelében találtak, és amely egy korábbi, New York-i bűnbandára utalt.

A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozta: idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halál pontos okát az orvosszakértői vizsgálat fogja megállapítani.

Peter Greene pályafutása és emlékezetes szerepei

A veterán színész nevét a kilencvenes évek kultikus filmjei tették világszerte ismertté. Olyan alkotásokban szerepelt, mint Quentin Tarantino Ponyvaregény című filmje, a Maszk Jim Carrey és Cameron Diaz oldalán, valamint a Közönséges bűnözők.

