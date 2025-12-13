Meghalt a Ponyvaregény sztárja 

Peter Greene 60 éves korában hunyt el, miután a hatóságok eszméletlen állapotban találtak rá New York City Lower East Side városrészében található otthonában. A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés pénteken, december 12-én érkezett, és a színészt a helyszínen halottnak nyilvánították. Idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a halál pontos okát az igazságügyi orvosszakértő vizsgálja - tájékoztat a Daily Mail.

Peter Greene a kilencvenes évek kultuszfilmjeinek meghatározó arca volt Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Peter Greene pályafutása és emlékezetes szerepei

A veterán színész nevét a kilencvenes évek kultikus filmjei tették világszerte ismertté. Olyan alkotásokban szerepelt, mint Quentin Tarantino Ponyvaregény című filmje, a Maszk Jim Carrey és Cameron Diaz oldalán, valamint a Közönséges bűnözők.

Hosszú éveken át dolgozó menedzsere, Gregg Edwards megerősítette a halálhírt a sajtónak, és úgy fogalmazott: Greene kivételes tehetség volt, aki mindig a tökéletes alakításra törekedett. Bár olykor nehéznek tartották a közös munkát vele, a szakmában sokan elismerték maximalizmusát és elkötelezettségét..

Tervezett munkák és személyes emlékezés

A színész 2026 januárjában kezdte volna meg egy független thriller forgatását Mascots címmel, Mickey Rourke oldalán. A film alkotói mély megrendüléssel fogadták a hírt, a rendező érzelmileg összetörve reagált Greene halálára.

A színész élete során nyíltan küzdött belső problémáival, de környezete szerint mindig igyekezett felülkerekedni rajtuk.