Koccintás, ami új évet nyit – a pezsgő meglepő hatása

A pezsgő 2025 végén az Egyesült Királyság egyik legkeresettebb ünnepi itala lett, különösen London és a nagyvárosok környékén. A brit borkereskedők adatai szerint karácsony és szilveszter időszakában rekordmennyiségű palack fogyott, miközben a champagne továbbra is a luxus és az ünneplés szimbólumának számít – írja a DailyMail.

Egy pohár, ami mindent eldönt – ezért uralja a szilvesztert a pezsgő

Fotó: Alexander Naglestad / Unsplash

Miért ilyen népszerű az ünnepek italaként?

Szakértők szerint a pezsgő nem csupán ital, hanem élmény is: a koccintás pillanata egyfajta határt képez a régi és az új év között. A brit piac különösen kedveli a champagne-t, amely az egyik legnagyobb exportpiacnak számít világszinten.

Pezsgő – kevesebb cukor, mint hinné

Kevesen tudják, de a brut jelölésű pezsgők kevesebb cukrot tartalmaznak, mint sok más alkoholos ital. Egy átlagos pohár brut champagne körülbelül 2 gramm cukrot tartalmaz, így mérsékeltebb választás lehet az ünnepi italok között.

Hány kalória van egy pohárban?

Egy pohár pezsgő nagyjából 80–90 kalóriát tartalmaz, ami jóval kevesebb, mint a legtöbb koktélé. Emiatt sokan „könnyebb” alternatívaként tekintenek rá az ünnepi bulikon.

Vannak egészségügyi előnyei?

A pezsgő bizonyos antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek támogathatják a szív- és érrendszer egészségét. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: a mértékletesség kulcsfontosságú.

Nem minden buborék egyforma

A champagne, a cava és az angol pezsgők hasonló eljárással készülnek, míg a prosecco más technológiával. Ez a különbség az ízvilágon túl a cukor- és kalóriatartalomban is megmutatkozik.

Pszichológusok szerint a közös koccintás segít lezárni az évet, erősíti a közösségi élményt, és pozitív lelki hatással bír – ezért is marad a pezsgő az újévi ünneplés egyik legfontosabb kelléke.

