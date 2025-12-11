Valami hatalmas rejtőzik a gízai piramisok alatt – a radarfelvételek mindent megváltoztatnak

Az olasz kutatócsoport állítása szerint a piramisok alatt olyan mélyben fekvő, óriási üregek és aknák jelentek meg a felvételeken, amelyek mérete és formája messze meghaladja a korábbi elképzeléseket. A radartechnika apró, mozgásból eredő jeltorzulásokat gyűjt, majd ezekből részletes térképet épít fel — a módszer szerint tisztán látszik több, egy irányba mutató, szabályos akna és gigantikus csarnok – írja a Ladbible.

A friss radarfelvételek szerint hatalmas aknák és földalatti csarnokok húzódhatnak a piramisok alatt, amelyek újabb kérdéseket vetnek fel a gízai rejtélyekkel kapcsolatban. Fotó: PANAYOTIS PAVLEAS / Hans Lucas

A mérések alapján nyolc függőleges akna indul a Hafré-piramis alól, amelyek több mint 1060 méter mélyre vezetnek. A járatok egyenként körülbelül 80 méter oldalhosszúságú, kocka formájú csarnokokban végződnek. Ezek a kutatók szerint a földalatti mega-komplexum részei lehetnek, amely akár egy elveszett város szerkezetét is tükrözheti.

Archaeologists have discovered huge, spiral-shaped cylindrical structures stretching over 600 meters (about 2,000 feet) straight down beneath the Great Pyramid of Giza. These massive findings, located more than 2 kilometers (1.2 miles) below the pyramid's base, hint at enormous… pic.twitter.com/p0TEbKxKg2 — Historic Vids (@historyinmemes) March 20, 2025

Tovább fokozza a rejtélyt, hogy a felvételek spirális mintázatokat mutatnak a mélybe tartó aknák körül. Egyes szakértők szerint ez valamilyen információtároló rendszer, mások szerint energiaáramlás nyomára utalhat — legalábbis így értelmezik a kutatók.

A feltételezés azonban óriási vitát váltott ki: Zahi Hawass, Egyiptom legismertebb egyiptológusa teljes mértékben tagadja a felvétel hitelességét. Állítása szerint nem adtak engedélyt semmilyen ilyen vizsgálatra, és a módszer sem elfogadott. Hawass úgy fogalmazott, a megjelent információk „kitalációk”, és semmilyen bizonyított tudományos alapjuk nincs.

Ennek ellenére a kutatócsoport kitart amellett, hogy több műholdról érkezett azonos adat. Ha igazuk van, akkor a piramisok alatti rejtélyek egészen új értelmet nyernek, és valóban felfedhetik egy ősi civilizáció mélybe süllyedt nyomait.

