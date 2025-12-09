Begennyesedett egy tinédzser lába a félelmetes pók csípésétől

Robert Saniola–Burlton július elején indult el Sittingbourne-ben, hogy megkeresse az eltűnt macskáját, Rustyt, ám egy mérges pókkal találkozott, igaz, akkor ezt még nem tudta. A fiú bokrok és ágak közt kutatott egy közeli parkban, ám nem sejtette, hogy élete egyik legijesztőbb élménye vár rá. Miután hazatért, észrevette, hogy nagy duzzanat jelent meg a térdén. Eleinte ártalmatlan csípésnek tűnt – ám hamarosan hatalmas, fájdalmas hólyag lett a helyén, majd kifakadt, vérrel és gennyel telt váladékot eresztve.
Elhalt a bőrréteg a pók csípésétől
Robert édesanyja először darázs- vagy méhcsípésre gyanakodott, de amikor fia azt mondta, hogy a lába „mintha lángolna”, azonnal orvoshoz fordultak. A vizsgálatok során kiderült: egy úgynevezett nemes hamis özvegypók csípése okozta a súlyos tüneteket. A fertőzés annyira eldurvult, hogy az orvosoknak elhalt bőrréteget kellett eltávolítaniuk, majd antibiotikumot írtak fel.
Robert végül két hét antibiotikumos kezelés után felgyógyult, ám a csípés helyén egy körülbelül pénzérme nagyságú heg maradt, amely soha nem fog eltűnni.
Nem is éreztem, hogy megharapott. Csak a csomót láttam meg később. Azt hittem, le fog húzódni – de nem így lett. Most már egészen máshogy nézek a pókokra”
– mesélte a fiú.
Az édesanya szerint a történtek óta pókriasztó sprayvel védik a házat, és mindenkit óvatosságra intenek.
Mennyire veszélyes a hamis özvegypók?
A szakértők szerint a nemes hamis özvegypók csípése leggyakrabban a ruházat és a bőr közé szorult állat miatt történik. A fájdalom darázs- vagy méhcsípéshez hasonlítható, és ritkán komoly fertőzést is okozhat. A brit egészségügyi ajánlás szerint csípés esetén azonnal mossuk le szappannal és vízzel a helyét, használjunk hideg borogatást, erős fájdalom esetén vegyünk be fájdalomcsillapítót, és ha a fájdalom, duzzanat nem csökken, vagy fertőzés jelei mutatkoznak, azonnal forduljunk orvoshoz.
