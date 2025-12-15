Gyűjti a Pokémon-kártyákat? Most több tízezer dollárt érhetnek

Az interneten Kabuto King néven ismert gyűjtő a nyár végétől kezdve nagy mennyiségben vásárolta fel az 1999-es, első kiadású Kabuto Pokémon-kártyákat, elsősorban a kiváló állapotúakat.

Sokan befektetésnek veszik a Pokémon-kártyákat

Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

A cél nem a játék vagy az eladás volt, hanem a kínálat szűkítése.

A hatás látványos lett: míg november elején egy Kabuto-kártya átlagosan 4–5 dollárt ért, decemberre az ár 40 dollár fölé emelkedett a legnagyobb online piactereken.

Egyes eladók a felkapott trendet meglovagolva extrém, akár több tízezer dolláros összegekért is meghirdették lapjaikat, igaz, ezek többsége inkább figyelemfelkeltésnek szólt – írja az NY Post.

Kitört a Pokémon-láz

Kabuto King közlése szerint több ezer darabot birtokol, és nem tervezi az eladást, annak ellenére sem, hogy gyűjteményének értéke már jóval meghaladja a kezdeti, körülbelül 8700 dolláros befektetést.

Közösségi oldalán rendszeresen utal arra, hogy hosszú távra tervez, és szerinte a történet még nem ért véget.

A jelenség gyorsan túlnőtt a szűk gyűjtői körökön: a Kabuto-láz több tízezer követőt hozott a gyűjtőnek az X platformon, és még hírességek is reagáltak a példátlan árrobbanásra.

Bár világszerte még mindig sok Kabuto-kártya létezik, az eset jól mutatja, hogy egy elszánt vásárló vagy trend önmagában is képes lavinát elindítani, és drasztikusan megváltoztatni egy gyűjtői piac árviszonyait.

