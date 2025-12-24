Kórházba került a pornósztár: riasztó, véres posztok után vitték el mentővel

A pornósztár közösségi médiás bejegyzései komoly aggodalmat váltottak ki a követők körében. A történtek után a hatóságok ellenőrzést hajtottak végre, amely során mentővel szálították kórházba a felnőttfilmes sztárt.

Jenna Haze: kórházba került a pornósztár

Jenna Haze kórházba került, miután véres képeket és videókat tett közzé a közösségi médiában. A felvételek hatására többen értesítették a hatóságokat, akik kora hajnalban megjelentek az otthonánál.

A Los Angeles Megyei Seriff Hivatala ellenőrzést végzett a helyszínen. A hatóságok mentőt hívtak, amely egy nőt szállított kórházba – az értesülést a TMZ közölte.

Véres videók és aggasztó felvételek az egykori pornósról

Szerdán kora reggel a visszavonult pornósztár Instagram-sztorijai olyan fotókkal és videókkal voltak tele, amelyeken vér látható a keze sebéből. Más felvételeken egy fürdőkádban köhögött és köpködött, ami tovább növelte a követők aggodalmát – számolt be a TMZ.

A videóban Jenna Haze arról beszélt, hogy egy korábbi párkapcsolatában bántalmazást élt át. Később azt is jelezte, hogy egy friss szakítás különösen megviselte érzelmileg. A rendelkezésre álló információk alapján nem egyértelmű, hogy ezek közül mely tényezők játszottak szerepet a jelenlegi állapotában, a körülmények egyelőre tisztázatlanok.

Bajban van, vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!