Ez elképesztő! Leálltak Oroszországban a Porschék

Több száz Porsche-tulajdonos kapott a szívévhez rövid időn belül Oroszországban. A sofőrök döbbenten tapasztalták, hogy a luxusautójuk egyik pillanatról a másikra nem indul.

Sok Porsche állt meg műszaki hiba miatt Oroszországban

Mint később kiderült, a hibát a járművekbe épített Vehicle Tracking System (VTS) okozza, amely műholdas kapcsolat hiányában automatikusan letiltja a motort.

Ez a rendszer a lopás elleni védelem része, és műholdas kapcsolat segítségével ellenőrzi a jármű helyzetét.

Amikor megbízhatatlannak vagy megszakadtnak érzékeli a kapcsolatot, automatikusan aktiválja a motorindítás-gátlót, ezzel blokkolva az autó működését. Pontosan ez történt most Oroszországban is: a VTS elveszítette a műholdas jelet, ami miatt a motorvezérlő letiltja a járművet, így nem lehet elindítani – írja a Oddity Central.

Minden 2013 után gyártott Porsche érintett

A probléma országszerte jelentkezett, Moszkvától Krasznodárig, és mivel a Porsche 2022-ben megszüntette a hivatalos forgalmazást Oroszországban, a tulajdonosok kénytelenek saját megoldásokat keresni. Egyesek az egység szétszerelésével, mások az akkumulátor ideiglenes leválasztásával próbálkoztak.

A hiba oka még nem tisztázott: lehet technikai gond, de egyesek külső beavatkozás lehetőségét sem zárják ki.

A stuttgarti anyacég - amely komoly bajban van - egyelőre nem adott ki nyilatkozatot az ügyben, és egyetlen hackercsoport sem vállalta a felelősséget a tömeges leállásért. A probléma az összes VTS-egységgel felszerelt Porsche luxusautót érinti, ami minden 2013 után gyártott Porschéban benne van.

Az oroszországi eset egyúttal rámutat arra, mennyire kiszolgáltatottak a modern, hálózatra és műholdas rendszerekre épülő autók.

