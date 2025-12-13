Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kudarc: érdektelenségbe fulladt Magyar Péter tüntije – fotó

porsche

Ez elképesztő! Leálltak Oroszországban a Porschék

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több száz Porsche-tulajdonos döbbenten tapasztalta Oroszországban, hogy luxusautója egyik pillanatról a másikra használhatatlanná vált – a jármű egyszerűen nem indul, vagy már pár másodperc után leáll. A Porsche-rejtély oka egy műholdas biztonsági rendszer működési zavarára vezethető vissza, de a háttérben álló pontos ok még mindig ismeretlen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
porscheporsche tulajdonosoroszországluxusautó

Több száz Porsche-tulajdonos kapott a szívévhez rövid időn belül Oroszországban. A sofőrök döbbenten tapasztalták, hogy a luxusautójuk egyik pillanatról a másikra nem indul.

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 5: A view of Porsche vehicles as reports indicate that many Porsche owners across Russia experience issues operating their cars during the same period on December 5, 2025. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP), Porsche
Sok Porsche állt meg műszaki hiba miatt Oroszországban
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Mint később kiderült, a hibát a járművekbe épített Vehicle Tracking System (VTS) okozza, amely műholdas kapcsolat hiányában automatikusan letiltja a motort. 

Ez a rendszer a lopás elleni védelem része, és műholdas kapcsolat segítségével ellenőrzi a jármű helyzetét. 

Amikor megbízhatatlannak vagy megszakadtnak érzékeli a kapcsolatot, automatikusan aktiválja a motorindítás-gátlót, ezzel blokkolva az autó működését. Pontosan ez történt most Oroszországban is: a VTS elveszítette a műholdas jelet, ami miatt a motorvezérlő letiltja a járművet, így nem lehet elindítani – írja a Oddity Central.

Minden 2013 után gyártott Porsche érintett

A probléma országszerte jelentkezett, Moszkvától Krasznodárig, és mivel a Porsche 2022-ben megszüntette a hivatalos forgalmazást Oroszországban, a tulajdonosok kénytelenek saját megoldásokat keresni. Egyesek az egység szétszerelésével, mások az akkumulátor ideiglenes leválasztásával próbálkoztak. 

A hiba oka még nem tisztázott: lehet technikai gond, de egyesek külső beavatkozás lehetőségét sem zárják ki. 

A stuttgarti anyacég - amely komoly bajban van - egyelőre nem adott ki nyilatkozatot az ügyben, és egyetlen hackercsoport sem vállalta a felelősséget a tömeges leállásért. A probléma az összes VTS-egységgel felszerelt Porsche luxusautót érinti, ami minden 2013 után gyártott Porschéban benne van.

Az oroszországi eset egyúttal rámutat arra, mennyire kiszolgáltatottak a modern, hálózatra és műholdas rendszerekre épülő autók.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy Gyönyörű, az egész világon ritka Porschét találtak egy pilisi garázsban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!