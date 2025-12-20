Ez az ártatlannak tűnő szokás elárulhatja, ha valaki pszichopata

Egy pszichopata a csetpartnerünk? Elképzelhető. Charlotte Entwistle, a Liverpooli Egyetem pszichológusa szerint nem árt óvatosnak lenni, hiszen a mindennapi szóhasználatunk többet árul el rólunk, mint gondolnánk, hívja fel a figyelmet a Daily Mail.

A pszichopata ismertetőjegye az empátia hiánya, a gyűlölködés, az énközpontúság, ha valaki ilyen nyelvezetet használ az üzeneteiben, az feltűnő lehet

Fotó: Unsplash

Akár egy rövid sms-ről, akár egy hosszú emailről van szó, a szavak csendben felfedik, hogyan gondolkodunk, érzünk és kapcsolódunk másokhoz

– írta a szakember a The Conversation oldalán.

A pszichopata gyűlölködő, énközpontú

És most jön a lényeg. A pszichológus úgy véli, az egyik legfeltűnőbb vörös jelzés, hogy valakinek problémás lehet a személyisége, az az, ha feltűnően sokat káromkodik, ha gyakran használ dühös szavakat, mint például „utálom”, „gyűlölöm”, „idegesítő”, illetve ha rendszeresen panaszkodik és gyűlölettel beszél dolgokról.

A sötét személyiségjegyekkel rendelkező emberek gyakrabban használnak ellenséges, negatív és elszigetelő nyelvezetet

– magyarázza Entwistle. De van még egy árulkodó jel.

Soha nem használják a „mi” szót

A pszichológus szerint az ilyen emberek ritkán beszélnek közösségben. Alig írják le, hogy „mi”, hiányzik a „velünk”, az „együtt”, a „csapat” gondolkodás. Ehelyett az üzeneteik tele vannak „én”, „engem”, „nekem” szavakkal.

A pszichológia ezt a jelenséget Sötét Négyesnek nevezi. Ide tartozik:

a narcizmus – túlzott ego, empátiahiány

a machiavellizmus – manipuláció, erkölcsi gátlástalanság

a pszichopátia – érzelemmentesség, bűntudat hiánya

a szadizmus – mások szenvedésének élvezete.

Korábbi kutatások szerint ezek az emberek gyakrabban megaláznak másokat, nem kedvelik az állatokat és nehezen alakítanak ki tartós kapcsolatokat.

Sorozatgyilkosok levelei is igazolják a megállapítást

Entwistle példaként Jack Unterweger osztrák sorozatgyilkost említi. A leveleinek nyelvi elemzése extrém magas énközpontúságot és feltűnően lapos érzelmi hangnemet mutatott ki. Ez a mintázat már jóval a tettek előtt jelen volt az írásaiban.

A szakértő szerint ezek a nyelvi jelek nem diagnózist jelentenek, de segíthetnek:

randizásnál

munkahelyi kapcsolatokban

online ismerkedéskor

a közösségi médiában.

Ha valaki szélsőségesen negatív, ellenséges, mereven gondolkodik, és minden róla szól – érdemes résen lenni

– állítja a szakember.