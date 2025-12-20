Ez az ártatlannak tűnő szokás elárulhatja, ha valaki pszichopata

Egy pszichopata a csetpartnerünk? Elképzelhető. Charlotte Entwistle, a Liverpooli Egyetem pszichológusa szerint nem árt óvatosnak lenni, hiszen a mindennapi szóhasználatunk többet árul el rólunk, mint gondolnánk, hívja fel a figyelmet a Daily Mail.
Akár egy rövid sms-ről, akár egy hosszú emailről van szó, a szavak csendben felfedik, hogyan gondolkodunk, érzünk és kapcsolódunk másokhoz
– írta a szakember a The Conversation oldalán.
A pszichopata gyűlölködő, énközpontú
És most jön a lényeg. A pszichológus úgy véli, az egyik legfeltűnőbb vörös jelzés, hogy valakinek problémás lehet a személyisége, az az, ha feltűnően sokat káromkodik, ha gyakran használ dühös szavakat, mint például „utálom”, „gyűlölöm”, „idegesítő”, illetve ha rendszeresen panaszkodik és gyűlölettel beszél dolgokról.
A sötét személyiségjegyekkel rendelkező emberek gyakrabban használnak ellenséges, negatív és elszigetelő nyelvezetet
– magyarázza Entwistle. De van még egy árulkodó jel.
Soha nem használják a „mi” szót
A pszichológus szerint az ilyen emberek ritkán beszélnek közösségben. Alig írják le, hogy „mi”, hiányzik a „velünk”, az „együtt”, a „csapat” gondolkodás. Ehelyett az üzeneteik tele vannak „én”, „engem”, „nekem” szavakkal.
A pszichológia ezt a jelenséget Sötét Négyesnek nevezi. Ide tartozik:
a narcizmus – túlzott ego, empátiahiány
a machiavellizmus – manipuláció, erkölcsi gátlástalanság
a pszichopátia – érzelemmentesség, bűntudat hiánya
a szadizmus – mások szenvedésének élvezete.
Korábbi kutatások szerint ezek az emberek gyakrabban megaláznak másokat, nem kedvelik az állatokat és nehezen alakítanak ki tartós kapcsolatokat.
Sorozatgyilkosok levelei is igazolják a megállapítást
Entwistle példaként Jack Unterweger osztrák sorozatgyilkost említi. A leveleinek nyelvi elemzése extrém magas énközpontúságot és feltűnően lapos érzelmi hangnemet mutatott ki. Ez a mintázat már jóval a tettek előtt jelen volt az írásaiban.
A szakértő szerint ezek a nyelvi jelek nem diagnózist jelentenek, de segíthetnek:
- randizásnál
- munkahelyi kapcsolatokban
- online ismerkedéskor
- a közösségi médiában.
Ha valaki szélsőségesen negatív, ellenséges, mereven gondolkodik, és minden róla szól – érdemes résen lenni
– állítja a szakember.
